İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı

Ukrayna'nın doğusunda AGİT gözlemcisi öldü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda ABD vatandaşı bir AGİT gözlemcisinin ölümünün büyük bir şok ve üzüntü içinde öğrenildiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde de AGİT gözlemcisinin ölümününün gündeme geldiği bildirildi.