İran dolardan sonra avroya da sınır getirdi
İran Merkez Bankası, İran vatandaşlarının döviz işlemlerini 10 bin avro ile sınırladı. Döviz işlemlerine ilişkin karar, devletin resmi yayın organlarından duyuruldu.
- star.com.tr
İran Merkez Bankası, bugün duyurduğu karar ile döviz işlemlerinde 10 bin avroluk sınır uygulanacağını bildiri.
Karara göre vatandaşlar banka dışında ellerinde en fazla 10 bin avro bulundurabilir. Elinde daha fazla avro olan vatandaşların ay sonuna kadar 10 binin üstü olan meblağı satması ya da bankaya yatırması gerektiği bildirilirken, karara uymayanlar için yasal işlem yapılacağı bilgisine yer verildi.
İran'da riyalin aşırı değer kaybı için olağanüstü toplanan yönetim dolar karşısındaki değer kaybını önlemek için dolar kurunu da 42 bin riyale sabitlemişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.