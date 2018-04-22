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İran ekonomisi için Özal arıyor

İran’da bir ekonomi dergisi, 25’inci ölüm yıl dönümünde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ı kapağına taşıdı.

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İran’da haftalık yayımlanan ekonomi ve ticaret dergisi ‘Ticaret-i Ferda’ (Yarının Ticareti) bugün çıkan son sayısında eski cumhurbaşkanı Özal’ın ekonomideki başarılarına geniş yer ayırdı. Özal hakkında ‘Kalkınma komutanı’ nitelemesini yapan dergi, İran’da devam eden ekonomik krizden çıkış yollarının Özal’ın ekonomi politikalarını uygulamaktan geçtiğini yazdı. 

MODERN EKONOMİ HEDEFİ

Makalede, “Bu günlerde 25’inci ölüm yıl dönümünde andığımız modern Türk ekonomisinin mimarı Turgut Özal gibi birisi İran ekonomisinde neden yok?” ifadelerine yer verildi. İran’daki ekonomik durumun ne kadar kötü olsa da 1980’lerin Türkiye’si gibi olmadığının anlatıldığı makalede Özal’ın Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi kriz döneminde ortaya çıkarak ülkeyi kapalı ekonomiden modern ekonomiye taşıdığı aktarıldı.

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