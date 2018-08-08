İran ile ticaretimiz kesintisiz sürecek

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ambargoya Avrupa Birliği ülkelerinden tepki gelirken, Türkiye de ‘ticarete devam edeceğiz’ mesajjını verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran ile yapılan enerji ticaretinin meşru bir ticaret olduğunu belirterek, kontrat hükümlerine dayalı olarak İran’la ticaretin süreceğini söyledi. Dönmez, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Enerjide arz güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, İran ile çok eski yıllara ve başta petrol ve doğalgaz ithalatına dayanan bir ticaret ilişkisi bulunduğunu söyledi. Doğalgaz ithalatının uzun dönemli bir kontrata dayalı olarak yapıldığına işaret eden Dönmez, “Bu kontratın süresi 2026 yılına kadar ve devam edecek. Yıllık yaklaşık biz oradan 9,5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz. Ülkedeki vatandaşlarımızın soğukta bırakma veya elektriksiz karanlıkta bırakma gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz sürecek” diye konuştu.

TİCARETİMİZ MEŞRU

İran’a yönelik ambargonun ABD’nin tek taraflı uygulaması olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Nitekim Avrupa Birliği de aslında oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından da son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var. Yıllardır ticaret yapıyoruz. Bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Dönmez, bir Türk heyeti şu anda ABD’de olduğunu anımsatarak, “Yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Söz konusu diyalogdan olumlu bir netice çıkması konusunda ümitliyim” değerlendirmesinde bulundu.