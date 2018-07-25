İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Seyyid Celal İbrahimi, İran şirketlerinin Avrupa ülkelerine daha rahat ulaşmak için Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

İbrahimi, "İran şirketleri, Türkiye'de yatırımlarını artırıyor. İzmir, Ankara, Antalya ve Mersin gibi illerde 150'den fazla İran şirketi faaliyetlerine başladı. Şirketler, Türk şirketleri aracılığıyla ürünlerini Avrupa'ya daha kolay ihraç etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.