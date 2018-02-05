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İran Türkiye'ye borcunu kapattı

İran 8 milyar metreküp doğalgazı Türkiye`ye bedelsiz göndererek 1,9 milyarlık borcunun tamamını ödemiş oldu.

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Fars haber ajansı, İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hamid Reza Aragi'nin, "İran şimdiye kadar Türkiye'ye 8 milyar metreküp doğalgazı bedelsiz olarak sevk etti" dediğini duyurdu.
 
2012 YILINDAKİ DAVA 2016'DA KARARA BAĞLANDI
 
İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alan Türkiye, 2012 yılında yüksek fiyatlar satış yaptığı gerekçesiyle İran'a dava açmıştı.Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında İran'ın aleyhinde karar vererek, Türkiye'ye toplam satışının yüzde 13'üne yakın gelen 1.9 milyar dolar ödemesine hükmetmişti.
 
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh geçen yıl, İran'ın borcunu Türkiye'ye ihraç ettiği gazın parasını almayarak ödediğini söylemişti.
 
Kaynak: Reuters

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