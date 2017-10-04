İran’la ticarette yerli para ve 24 saat açık kapı dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyareti, bölge siyasetinin yanında iki ülke arasında ekonomik alanda yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. İki ülke arasında ‘milli’ para birimleri üzerinden ticaret ve gümrük kapılarının 24 saat açık kalması konusunda mutabakata varıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada dar kapsamlı ve yüksek düzeyli 4’üncü stratejik konsey toplantısının bereketli bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, iki ülke arasında verimli görüşmeler yaptıklarını aktardı.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, bu vesileyle bakanların ve kurumların kendi aralarında ikili görüşmelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye-İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaretlerin artışının, ilişkilerin çok daha farklı ve olumlu istikamette bir düzeye taşıyacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Yıllar önce belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefimiz ticaret hacmi itibarıyla vardı, fakat son dönemlerde bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. Dördüncü yüksek düzeyli stratejik konseyde, 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyici maddesi oldu. Enerjiden turizme, karayolu taşımacılığından savunma sanayiciliğine kadar her türlü alanda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik.”

BANKALARA İZİN

Erdoğan “Merkez bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki iş birliğiyle finans sektörüne bir canlanma, hareketlilik getirme kararına vardık. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarmak suretiyle yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik. Merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelmek suretiyle bu noktadaki anlaşmayı imzalayacaklar. Bunlarla birlikte aynı zamanda örneğin bankalarımızın İran’da şube açmaları, İran bankalarının Türkiye’deki şube sürecini zenginleştirmeleri hareketlenecektir.”

Erdoğan, kültür ve turizm bakanlarının da kendi aralarındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, “Bu konudaki tecrübemizi İran’la özellikle paylaşmak istiyoruz. Medeniyetler noktasında çok ciddi bir geçmişe sahip olan İran’a inanıyorum ki, ülkemizden binlerce, on binlerce insan ziyarete gelecektir. Şu anda Türkiye’den THY olarak İran’a olan seferlerimiz zaten bunun bir işaretidir. Turizmdeki yatırımcılarımızı İran’da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, edeceğiz” dedi.

24 EKİM’DE TOPLANTI

Erdoğan 24-25 Ekim’de Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yapılacağını da söyledi. Ruhani ise konuşmasında iki ülke arasındaki geliş-gidiş ve mal taşımacılığı konusunda var olan her üç sınır kapısının 24 saat esasına göre çalışması için mutabakata varıldığını belirterek “İki sınır kapısında yarından itibaren 24 esasına göre çalışacak, üçüncü kapısı ise teknik işlemlerin ardından 24 saate dönüştürülecek” dedi.

4 AYRI ANLAŞMAYA İMZA

Basın toplantısı öncesinde iki cumhurbaşkanının huzurunda gerçekleştirilen tören ile iki ülke arasındaki mutabakat zaptı ve program imzalandı. Buna göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı arasında mutabakat zaptına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan imza attı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile İran Merkez Bankası arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve İran Merkez Bankası Başkanı Veliullah Seyf tarafından imza altına alındı. Ayrıca TRT ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü de İran’la anlaşma yaptı.