İranlı girişimci Van’da helikopter üretimi yapacak

Van İŞGEM'de Ocak 2016'da başlatılan 9 milyon euro’luk "Van İŞGEM Büyüyor” projesi ile İran’dan yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere birtakım imkanlar sunuldu. Proje dahilinde İŞGEM’de iş kuran İranlı Şahram Ghafari, 35 buluşundan biri olan Brantly Helikopter’i Van’da üretmek istiyor.

İŞGEM’de sunulan imkanların İranlı girişimcilere çok cazip geldiğini belirten İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, İranlı girişimcilerin eliyle de bundan sonra Türkiye’de ihtiyaç duyulan katma değeri yüksek ürünlerin üretileceğini söyledi. Van İŞGEM’de 2005 yılından bu yana uyguladıkları projelerle yeni iş fikirlerine ve girişimcilere fırsat sunduklarını ifade eden Gedik, “Şimdiye kadar hep yereldeki girişimcilerimize bu fırsatı sunduk. Fakat son zamanlarda Van’da ciddi bir İran turizm gelişmesi yaşandı. Biz bunu sanayinin gelişmesine de dönüştürdük. Yıllardır Van’dan batıya sürekli sermaye ve beyin göçü vermiştik. Şimdi İran’dan, Van’a beyin ve sermaye göçü almaya başladık. Bu çok güzel bir gelişme” dedi.

“Şu an 4 İranlı girişimcimiz inovatif iş fikirleriyle bize başvuru yaptı”

İranlı girişimcilere sunulan imkanların cazip geldiğini ve bu imkanlardan yararlanmak isteyen 4 İranlı girişimcinin başvuruda bulunduğuna dikkat çeken Gedik, “İran’dan iyi iş fikri, projesi ve inovatif iş fikirleri olan girişimcilerimize birtakım imkanlar sunduk. Burada sunduğumuz imkanlar ise onlara çok cazip geldi. Şu an 4 İranlı girişimcimiz inovatif iş fikirleriyle bize başvuru yaptı. Gelip Van’da iş yeri kurdular. Biz de onlara İŞGEM’de yer tahsisi yaptık ve bir ay içerisinde üretime başlıyorlar” diye konuştu.

“İŞGEM olarak ihracat ağırlıklı üretim yapmış olacağız”

İranlı girişimcilerin hedefinin sadece Türkiye pazarı olmadığını, özellikle Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapmak istediklerini belirten Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tamamen inovasyon çalışmaları bunda elektronik sektörü, medikal sektörde üretim yapacak olanlar var. Girişimcilerin İran’da yaptıkları çalışmaları gidip yerinde gördük. Bu yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünüydü. En sonunda kendilerini ikna ettik ve burada birtakım imkanlar sunduk. Bu imkanlar çerçevesinde gelip burada imalat ve üretime başlıyorlar. Hedefleri sadece Türkiye pazarı değil, özellikle Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapmak istiyorlar. Bu bizim için çok önemli gerçekten. İŞGEM olarak hem inovatif işlere başlamış olacağız, bir de ihracat ağırlıklı üretim yapmış olacağız.”

“Üretimler ‘Türk Malı’ etiketiyle gönderilecek”

İranlı girişimciler tarafından üretilen ürünlerin ‘Türk Malı’ etiketiyle ihraç edileceğine dikkat çeken Gedik, bu çalışmanın ciddi önem arz ettiğini ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünlerin İŞGEM’de üretileceğini kaydetti.

Yaklaşık 35 icadı olan Şahram Ghafari ise üretecekleri ürünlerin yüzde 30’unu Türkiye’ye, yüzde 70’ini de dünya ülkelerine ihracat etmek istediğini söyledi. Dünya çapında ödül alan icatlarını Van’da üreteceğine dikkat çeken Ghafari, “Şu anda burada bir yer aldık. Elektronik teknoloji sistemleri olan kendi icatlarımız buraya getireceğim. Yüzde 30 Türkiye için, yüzde 70 dünya ülkelerine ihracat yapmak için burada çalışacağız. ‘Hotpanel’ adında yeni ürünümüz olacak. Yeni bir teknoloji ve dünyada altın madalyalar kazandı. Medikal ürünlerimiz, CNC makinalar, elektronik makinalar, elektroteknik, elektromekanik cihazlarımız var ve yeni makinalar da gelecek. Yeni bir deniz botumuz var ki dünyada böyle bir teknoloji kimsede yok. Bu da Van’a gelecek ve testleri burada yapılsın istiyoruz. Bu hem Türkiye için, hem de başka ülkeler için ihracat yapılacaktır” şeklinde konuştu.

"Brantly adında helikopter üretecek"

İki kişilik Brantly adındaki helikopteri Van’da üretmeyi planlayan Ghafari, şunları söyledi:

“Türkiye kapıları dünyaya açıktır. Bunun için Türkiye’den dünyaya ihracat yapmayı planlıyoruz. Yeni bir uçağımız var. İki kişilik onu getireceğiz. Burada helikopter üretimine başlayacağız. O da yeni bir teknoloji, ‘Brantly’ adında İŞGEM’de yapılacak. Dünyaya ihraç edeceğiz.”