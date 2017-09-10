İŞKUR 100 bin personel arıyor

İstihdam seferberliği ile işe kavuşan çalışan sayısında rekorlara imza atılırken, özel sektör personel alımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), halen 98 bin 472 eleman arıyor. Her gün pek çok işsizi işe yerleştiren, işverenlerden de yeni taleplerini alan İŞKUR; inşaat işçisinden temizlik elemanına, satış danışmanından avukata kadar hemen her alanda açık iş olduğunu duyurdu. Aranan eleman sayısının yarıdan fazlası 7 meslekte toplanıyor. 7 meslekte toplam 49 bin 472 açık iş bulunuyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

En çok eleman aranan pozisyon ise beden işçiliği. Türkiye genelinde pek çok firma 29 bin 232 beden işçisi arıyor. En çok açık iş ilanı bulunan ikinci pozisyonda ise 4 bin 972 kişi ile satış danışmanları bulunuyor. Satış danışmanlarını 4 bin 219 kişi ile temizlik görevlileri izliyor. (Kaynak:Takvim)