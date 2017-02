İş aş seferberliği

Ekonomik saldırılara karşı atılan adımlara yenisi eklendi. Teşvik paketi, vergi indirimleri ve TL’ye destek kampanyaları ile hem piyasalara moral verecek hem de canlandıracak adımlar atan hükümetin yeni hamlesi ise ‘istihdam seferberliği’ oldu. TOBB’un daha önce duyurduğu işşizliğe karşı ‘artı bir istihdam’ kampanyasına devlet de işverenin yükünü üstlenerek katıldı. Projenin duyurusu ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve 11 bakan ve başbakan yardımcılarının katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Ekonomi Şûrası’nda yapıldı.

BU YIL GEÇERLİ OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım’ın duyurduğu projeye göre ‘Artı 1 istihdam’ sağlayan her firmanın asgari ücret üzerindeki SGK primi, vergi ve İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılayacak. Böylece bir işveren 2017 yılı içinde ‘+1 kişiye iş’ sağladığında 1.404 lira olan asgari ücretin dışında cebinden herhangi bir para çıkmayacak. Mevcut durumda bir işçinin işverene maliyeti olan 2.177 liranın 773 lirasını devlet karşılayacak. Sadece 2017 için geçerli olan uygulama ile ilgili KHK’nın yakında çıkması bekleniyor. Hedef ise 2 milyon istihdam yaratmak. 2 milyon kişiye verilecek desteğin 500 binine kaynak ‘işbaşı eğitimi programı’ndan karşılanacak. Diğerlerini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca karşılayacak.

ERDOĞAN’DAN ÇAĞRI

İstihdam seferberliğine özel sektörün yanı sıra belediyelerin de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında 1.5 milyon TOBB üyesinin yanı sıra belediye başkanları ve valilere de çağrı yaparak başlatılan istihdam seferberliğine birliğin tüm üyelerini, tüm illeri etkin bir şekilde katılmaya davet etti. İllerde valilerin, oda ve borsa organize sanayi yönetimi başkanlarıyla birlikte bu meseleyi yakından takip etmesi, adeta bire bir markaj yapması gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Valilerimize buradan tekrar bir çağrı yapıyor ve aynı zamanda talimatımı veriyorum. İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır” diye konuştu.

VALİLERE GÖREV

Erdoğan, aynı zamanda belediyelerin de bu istihdamda yer almasının çok önemli olduğunu belirterek, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini ifade etti. Erdoğan, koordinasyonu ve izlemeyi de hükümetin valiler aracılığıyla yapacağına inandığını söyledi. Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri, staj ve çıraklık programları gibi kampanyalarla zaten 500 bin ilave istihdam çalışmasını başlatmış durumda olduklarını belirten Erdoğan “Şimdi bunu sizlerle birlikte daha üst seviyelere çıkarıyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım’ın istihdamla ilgili girişimcilere ve iş adamlarına gerek vergi gerek sigorta priminde hükümetin vereceği desteği anlattığını hatırlatan Erdoğan “Bugünden, hiç gecikmeden süratle adımı atıp, süratle de eleman alımını başlatarak temennimiz o ki şöyle mart ayı sonuna kadar Türkiye ciddi bir değişimi, dönüşümü yakalamış olsun. Onun için bunu sizlerle paylaşmayı milli bir görev telakki ediyorum, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum ve ben bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum ve şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.

YIL SONU ÖDÜL VERİLECEK

Erdoğan “Madem fevkalade bir durumla şu anda karşı karşıyayız, öyleyse yeniden kolları sıvama zamanıdır. Rifat Bey’in de ifade ettiği gibi inşallah, yıl sonunda her ilin, her sektörün istihdam şampiyonlarını ödüllendirileceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplantı, sektör temsilcilerinin dinlenmesi için basına kapalı devam etti. Toplantıda sektör temsilcilerini dinleyen Erdoğan, istihdam seferberliği ile ilgili taahhütlerini de not aldı.

İlk pazarlık Konukoğlu ile

İstihdam artışını işadamları ile başaracaklarını belirten Erdoğan, ardından da işadamı Abdülkadir Konukoğlu’na dönerek şunları söyledi: “Mesela Konukoğlu bu seferberlikte alabilir. Coştun yine deli gönül diyeceksin. Başkan (TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu) ‘Konukoğlu rakam vermedi diyor’. (Hisarcıklıoğlu’nu kastederek) Buyur, ‘en az yüzde 5’ diyor. Şu anda Konukoğlu’nda kaç kişi çalışıyor? Yani 20 bin olsa, bin kişi yapar. Benim Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale Grubu da gelecektir yani. Zeynep Hanım da orada herhalde şu anda kaç kişi alacağız diye hesabını yapıyor. Tabi Koç Grubu burada boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin.”