İş aş seferberliği
Ekonomik operasyonları bertaraf eden Türkiye, şimdi de işsizliğe savaş açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB üyesi 1.5 milyon işadamına ‘en az bir kişiyi işe alın’ çağrısı yaptı.
Ekonomik saldırılara karşı atılan adımlara yenisi eklendi. Teşvik paketi, vergi indirimleri ve TL’ye destek kampanyaları ile hem piyasalara moral verecek hem de canlandıracak adımlar atan hükümetin yeni hamlesi ise ‘istihdam seferberliği’ oldu. TOBB’un daha önce duyurduğu işşizliğe karşı ‘artı bir istihdam’ kampanyasına devlet de işverenin yükünü üstlenerek katıldı. Projenin duyurusu ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve 11 bakan ve başbakan yardımcılarının katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Ekonomi Şûrası’nda yapıldı.
BU YIL GEÇERLİ OLACAK
Başbakan Binali Yıldırım’ın duyurduğu projeye göre ‘Artı 1 istihdam’ sağlayan her firmanın asgari ücret üzerindeki SGK primi, vergi ve İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılayacak. Böylece bir işveren 2017 yılı içinde ‘+1 kişiye iş’ sağladığında 1.404 lira olan asgari ücretin dışında cebinden herhangi bir para çıkmayacak. Mevcut durumda bir işçinin işverene maliyeti olan 2.177 liranın 773 lirasını devlet karşılayacak. Sadece 2017 için geçerli olan uygulama ile ilgili KHK’nın yakında çıkması bekleniyor. Hedef ise 2 milyon istihdam yaratmak. 2 milyon kişiye verilecek desteğin 500 binine kaynak ‘işbaşı eğitimi programı’ndan karşılanacak. Diğerlerini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca karşılayacak.
ERDOĞAN’DAN ÇAĞRI
İstihdam seferberliğine özel sektörün yanı sıra belediyelerin de katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında 1.5 milyon TOBB üyesinin yanı sıra belediye başkanları ve valilere de çağrı yaparak başlatılan istihdam seferberliğine birliğin tüm üyelerini, tüm illeri etkin bir şekilde katılmaya davet etti. İllerde valilerin, oda ve borsa organize sanayi yönetimi başkanlarıyla birlikte bu meseleyi yakından takip etmesi, adeta bire bir markaj yapması gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Valilerimize buradan tekrar bir çağrı yapıyor ve aynı zamanda talimatımı veriyorum. İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı da etkin şekilde katılacaktır” diye konuştu.
VALİLERE GÖREV
Erdoğan, aynı zamanda belediyelerin de bu istihdamda yer almasının çok önemli olduğunu belirterek, onların da buna katkıda bulunmasının gereğini ifade etti. Erdoğan, koordinasyonu ve izlemeyi de hükümetin valiler aracılığıyla yapacağına inandığını söyledi. Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimleri, staj ve çıraklık programları gibi kampanyalarla zaten 500 bin ilave istihdam çalışmasını başlatmış durumda olduklarını belirten Erdoğan “Şimdi bunu sizlerle birlikte daha üst seviyelere çıkarıyoruz” dedi.
Başbakan Yıldırım’ın istihdamla ilgili girişimcilere ve iş adamlarına gerek vergi gerek sigorta priminde hükümetin vereceği desteği anlattığını hatırlatan Erdoğan “Bugünden, hiç gecikmeden süratle adımı atıp, süratle de eleman alımını başlatarak temennimiz o ki şöyle mart ayı sonuna kadar Türkiye ciddi bir değişimi, dönüşümü yakalamış olsun. Onun için bunu sizlerle paylaşmayı milli bir görev telakki ediyorum, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum ve ben bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum ve şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.
YIL SONU ÖDÜL VERİLECEK
Erdoğan “Madem fevkalade bir durumla şu anda karşı karşıyayız, öyleyse yeniden kolları sıvama zamanıdır. Rifat Bey’in de ifade ettiği gibi inşallah, yıl sonunda her ilin, her sektörün istihdam şampiyonlarını ödüllendirileceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplantı, sektör temsilcilerinin dinlenmesi için basına kapalı devam etti. Toplantıda sektör temsilcilerini dinleyen Erdoğan, istihdam seferberliği ile ilgili taahhütlerini de not aldı.
İlk pazarlık Konukoğlu ile
İstihdam artışını işadamları ile başaracaklarını belirten Erdoğan, ardından da işadamı Abdülkadir Konukoğlu’na dönerek şunları söyledi: “Mesela Konukoğlu bu seferberlikte alabilir. Coştun yine deli gönül diyeceksin. Başkan (TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu) ‘Konukoğlu rakam vermedi diyor’. (Hisarcıklıoğlu’nu kastederek) Buyur, ‘en az yüzde 5’ diyor. Şu anda Konukoğlu’nda kaç kişi çalışıyor? Yani 20 bin olsa, bin kişi yapar. Benim Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale Grubu da gelecektir yani. Zeynep Hanım da orada herhalde şu anda kaç kişi alacağız diye hesabını yapıyor. Tabi Koç Grubu burada boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin.”
Banka patronlarını insafa davet ediyorum
Erdoğan faiz politikasını da eleştirerek şunları söyledi: “Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faizle ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası sömürü aracıdır. Yüzde 15-17 ile bir yere varamayız. Onun için finans patronlarını insafa davet ediyorum; başta tabii kamu bankaları olmak üzere. Kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Enflasyon için sebep faizdir. Domates, patates hıyar fiyatları değil. Hepsi hikaye. Hepsinin dayandığı yer faizdir, faiz. Bunu böyle bilin.”
Kredi derecelendirme kuruluşu milletin kaderini belirleyemez
İş dünyasının, TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşların, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında gösterdikleri sağlam duruş dolayısıyla takdiri hak ettiğini dile getiren Erdoğan yeni bir istiklal mücadelesi verdiklerini hatırlattı. Bazı kesimlerin istedikleri neticeleri alamadığını vurgulayan Erdoğan “İddiayla söylüyorum, alamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üzerinde değildir, olamayacaktır. Yeter ki biz dik duralım, sağlam duralım. Şu değerlendirme kuruluşu, bu derecelendirme kuruluşu, bu milletin girişimcisinin kaderini belirleyemez. Bu kaderi siz belirleyeceksiniz. Bu kaderin üzerinde de bir kader vardır, biz buna da inanırız. Bazı çevrelerin de sırf kendi siyasi çıkarları uğruna maalesef bu koroya katıldıklarını görüyoruz” dedi.
1.5 milyon istihdam için 12 milyarlık kaynak
Başbakan Binali Yıldırım, TOBB’un 1.5 milyon üyesi olduğunu belirterek “Siz bir adım attığınızda bir iki adım atacağız. Bu yükü size taşıtmayacağız” dedi. Yıldırım planlanan 1.5 milyon çalışan için 1 yılda 12 milyar liralık kaynağı hükümet olarak karşıladıklarını aktardı. Çalışanların iş başı eğitimini karşılayacaklarını ve eğitim süresince 500 bin çalışanın maaşını vereceklerine işaret eden Yıldırım, 1.5 milyona kadar olan bütün çalışanların sigorta primi ve vergilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca karşılanacağını bildirdi. Başbakan Yıldırım, çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığını, mesleki eğitim programı için istihdam alanı oluşturduklarını, bütün bunlarla en az 2 milyon vatandaşa yeni iş imkanı açılacağını belirterek, şunları ifade etti: “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben) Sizin uzun zamandan beri TOBB’a yaptığınız çağrı bugün karşılık buldu. Bu hayırlı programı burada sizin riyasetinizde başlatmış oluyoruz. Ülkemiz için ve bu istihdamdan yararlanacaklar için güzel bir iş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir yandan demokrasimizi kesintiye uğratmaya çalışan şer odaklarıyla mücadele ederken, hain darbe girişimini bertaraf ederken, bölücü terör örgütü ile amansız mücadele verirken, sınır ötesinde ülkenin güvenliğini sağlamak üzere Fırat Kalkanı Operasyonu’nu sürdürürken diğer yandan da ekonomimizin bölgesel ve küresel etkilerden en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz.”
LOBİLER HAREKETE GEÇTİ
Yıldırım, Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda büyümesiyle adeta bir destan yazdığını, 2016’nın son aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler ve dış ekonomik lobilerin Türkiye ekonomisi üzerinde bir takım oyunlar oynamak için harekete geçtiklerini söyledi. Değerlendirme kuruluşlarının ekonomiyi değerlendirmekten ziyade Türkiye’deki istikrar ve güveni sekteye uğratmak, ülkenin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım “2017 bazılarının sürekli olarak karamsarlık pompaladığı bir yıl olmayacak, aksine Türk ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı bir yıl olacak” dedi.
İş dünyası: Bu destekle bir değil beş kişiyi işe alırız
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak: Cumhurbaşkanı’mızın çağrısını destekliyoruz. Mart sonuna kadar ciddi bir istihdam oluşturulacağını temenni ediyorum.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar: Bugün her işletmenin fazladan bir kişi istihdam etmesi, 1.5 milyon kişiye iş sağlanması demektir. Bu da işsizlik sorunumuzu önemli ölçüde çözer. İTO, 400 bin üyesiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinin neferi olacaktır.
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: Gelişen Türkiye’nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşabilmesi açısından mutlaka istihdam ihtiyacına cevap verebilmemiz yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberliği canı gönülden destekliyoruz.
ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca: İstihdam seferberliği bu dönemde son derece yüksek düzeyli ihtiyaç haline gelen bir konu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı tam yerinde ve zamanında olmuştur.
İTHİB Başkanı İsmail Gülle: Sektördeki firmalarımız ilave bir değil, 5 yeni arkadaşımızı istihdam etmeye hazır.
BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal: Doğu bölgemize 1.5 milyar liralık yatırım hedefimiz var. Orada terörden mağdur olan kardeşlerimize istihdam alanı oluşturacağız.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü: Alışveriş merkezlerinde 480 bin kişi çalışıyor. Bu yıl alışveriş merkezlerindeki istihdamda yüzde 15 artış olacak.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: Bu çağrı çok olumlu. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. Grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: Cumhurbaşkanı’nın dediklerine yürekten katılıyorum. Gereğini de hemen yapacağız.
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Polat: Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 100 katılıyor ve istihdam seferberliğini canı gönülden destekliyoruz.
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı: Asgari yüzde 10-15 arasında yeni bir istihdam düşünüyoruz.
2017’ye umutla bakıyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Buradan özel sektörümüze sesleniyorum. ‘Türkiye’nin Geleceğine Sen de +1 İstihdam Sağla’ yani hepimiz en az 1 kişiyi işe almalıyız. Türk iş dünyası olarak ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz” dedi. Hisarcıklıoğlu “Dışarısı kötüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkâm kesen rating şirketleri de mahcup olsun utansınlar” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu “2017’ye umutla bakıyoruz” ifadelerine yer vererek, “Özel sektörümüz yaşanan tüm çalkantılara rağmen son 1 yıl itibariyle, 155 milyar lira makine ve teçhizat yatırımı yaptı. 141 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdi. Turizm denizcilik ve müteahhitlik sektörleri ülkemize 38 milyar dolar döviz geliri kazandırdı” şeklinde konuştu.
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