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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
 
Döviz kurunda gelinen noktayı, ekonomik temellerle izah edemediğini belirten Bali, "Bankacılık sisteminin tamamının her an nakde döndürülebilir döviz likiditesi 50 milyar dolar civarında. Dolayısıyla hiçbir soruna işaret etmeyen bir tablodur." şeklinde konuştu.
 
Bali, bankacılık sisteminde açık pozisyon olmadığını kaydetti.
 
Hesaplara el konulacağı iddiaları ile ilgili olarak Bali, "Bugüne kadar katıldığım resmi nitelikli hiçbir toplantıda bu konunun safsata boyutundan öte değerlendirildiğine tanık olmadım." dedi.
 
Adnan Bali, BDDK ve TCMB kararları ile ilgili de "Bence iyi yönde alınmış olan kararlar. Piyasada karşılığı olacaktır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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