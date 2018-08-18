İş dünyası ekonomik reformlardan memnun

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özel ve kamu bankalarının katılımıyla hazırlanan yeni kredi paketine ilişkin, “Hazırlanan kredi paketi, hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigortadır” dedi. Yeni pakette KOBİ’lere en iyi şartlarda kredi verilmesi için bankaların desteğini de beklediklerine işaret eden İTO Başkanı Avdagiç, “Hükümet seferberlikte tam bir eş güdüm yakaladı. Son 10 günde alınan tedbirlerle bankaların likidite imkanları artırırken, reel sektör de önlem paketiyle ciddi destekleniyor. Bu destek reel sektörün arkasında olduğu sürece Türkiye ekonomisini hiçbir güç sarsamayacaktır” diye konuştu.

KOBİ’LERE DESTEK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da, açıklanması beklenen kredi paketinin KOBİ’lerin finansmana ulaşması noktasında yaşadıkları sıkıntıya çare olacağının aşikar olduğunu söyledi. Verilecek olan kredinin KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına göre, düşük faizli ve uzun vadeli olması gerektiğini belirten Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği herkesçe malum. Bu süreçte hükümetimizin almış olduğu ekonomik tedbirleri yerinde buluyoruz. Buna ilaveten odaların işbirliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla KOBİ’lerin finansman ihtiyacına göre yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılması da ayrı bir memnuniyet verici bir durum. Ne mutlu ki herkes taşın altına elini koyuyor. Reel piyasaya verilecek bu krediler ile piyasa muhakkak canlanacaktır. KOBİ’lerimize verilecek bu kredi, KOBİ’lerimizin ihtiyaçları miktarında, düşük faizli ve uzun vadeli olmalıdır.