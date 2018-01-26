İş dünyasının % 87’sinden Zeytin Dalı’na destek

Farklı sektörlerde 389 iş insanı ile yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 87’si Zeytin Dalı Harekatı’nı olumlu değerlendirirken, yüzde 7’si olumsuz olduğu yanıtını verdi. Ne olumlu ne olumsuz yanıtı ise yüzde 6 seviyesinde kaldı. Ankete katılanların yüzde 41’i Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye olumlu katkısı olacağını, yüzde 14’ü olumsuz etkilerinin olacağını kaydetti. Katılımcıların yüzde 45’i ise ekonominin etkilenmeyeceği görüşüne sahip.Harekatın ekonomiye olumlu katkısı olacağını ifade edenler bu seçeneği terör belasından kurtulmak, sınırların güvenli hale gelmesi, operasyonla beraber tüm dünyada güçlü ve istikrarlı bir algı oluşturacak Türkiye’nin orta ve uzun vadede ekonomik olarak ciddi bir sıçrama yapması beklentisi ile değerlendirdi. Harekatın ekonomiye olumsuz etkileri olacağını ifade eden katılımcılara göre ise bu görüşün temel nedeni askeri maliyetlerin ve savunma harcamalarının artış oldu.

Ekonominin bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade eden katılımcılara göre ise operasyonun günler öncesinde kamuoyu ile paylaşılmasının katkısı önemli oldu. Özellikle operasyonun halkla ilişkiler ayağının iyi organize edildiği, uzun süredir konuşulduğu ve toplumun hazırlandığını belirten katılımcılar, Zeytin Dalı Harekatı’nın Türk ekonomisine risk olarak hissedilecek etki göstereceğini düşünmüyor.

YÜZDE 5-7 BÜYÜME

Araştırmaya katılan iş insanlarına 2018 büyüme tahminleri de sorulurken, ankete katılan iş insanlarının yüzde 54’ü 2018’de Türkiye ekonomisinin yüzde 5-7 büyüme kaydedeceğini tahmin etti.