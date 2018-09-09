İşadamı Ali Fatinoğlu: Ülkemiz saldırı altında bütün birikimimi TL’ye çevirdim

Fatinoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, yaşanan dolar krizinde iş dünyasının içinde en hızlı ve net tavır sergileyen isimlerden. ‘Kara Cuma’ diye anılan 13 Ağustos günü, “Bu bir bağımsızlık savaşı” açıklamasında bulundu, “kimse dolara koşmasın” diye çağrı yaptı. Ali Fatinoğlu şimdi de gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

HÜKÜMETE DESTEK VERMEK LAZIM

Bugün siyaset yapma zamanı değil. Vatanımız saldırı altında. Döviz yükseliyorsa bunun nedeni Türk parasıyla döviz alınması. İlle de ne yapılması gerektiğini hükümetin bize söylemesine gerek yok. Söylüyorsa de buna destek vermemiz lazım. Yabancıların istediği herkesin paniğe kapılması. Malesef içimizde vatan hainleri var. Ama bazı vatanseverler de maalesef bilmeden onlara fayda sağlıyor. Felaket senaryoları yaratıp, sosyal medyada dolaştırıyorlar. Oysa gün birlik olma günü. Ekonomik savaşı ülkemizin kazanmasını sağlayalım, sonra yine siyaset yapılsın. Ama bugün o gün değil. Çünkü ülkemiz olmazsa biz de olmayız. (Akşam)