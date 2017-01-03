İşçi ve Bağ-Kur emeklisi maaşına yüzde 4.73 zam

2016 yılı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından emekli ve memurların maaşlarındaki değişim oranları da netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki gelir ve aylıkların, 2017 ilk yarısında yüzde 4.73, Emekli Sandığı kapsamındaki aylıkların ise toplu sözleşme hükümlerine göre yüzde 3 artırılarak ödeneceğini açıkladı. Memur ve memur emeklileri ise son altı aylık enflasyon yüzde 5’in altında çıktığı için enflasyon farkı almayacak. Maaşlarında sadece toplu görüşmelerden elde edilen yüzde 3’lük zam oranında artış olacak.

EN DÜŞÜK 1.402 TL

Türkiye Emekliler Derneği’nden (TÜED) yapılan açıklamada da 2017 yılı ocak ayından geçerli olacak işçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 2016 yılının son altı aylık enflasyonu olan yüzde 4.73 oranında artacağı belirtilerek, “Bu hesaplamalara göre 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 2000’den önce emekli olmuş SSK’lıların, en düşük işçi emeklisi aylığı 1.402,53 TL oldu” denildi. Türkiye Emekliler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre 2000’den sonra emekli olan işçi emeklilerinin 798,24 lira olan taban aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 836 liraya yükselmiş olacak. En düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı 1.218 TL olurken, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da enflasyon zammıyla 950,77 TL’ye yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise toplu görüşmelerden elde edilen yüzde 3’lük zamla 1.610,01 liradan 1.658,31 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 3 ARTTI

Memur maaş katsayıları, yüzde 3’lük ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi. Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058’e, taban aylık katsayısı 1,503595’e, yan ödeme katsayısı da 0,030462’ye çıkarıldı. Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. 12’nci derecenin 1’inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13’üncü derecenin 3’üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi.

2016 yılı enflasyonu % 8.53