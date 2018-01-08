İŞKUR 75 TL cep harçlığı nasıl alınacak? İşbaşı Eğitim Programı nasıl olur?

İşkur destekli günlük 75 TL cep harçlığı nasıl alınacak? İşbaşı Eğitim Programı nasıl olur? İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi ne kadar? İşkur işbaşı eğitimi başvuruları nasıl oluyor? soruların yanıtların haberimizde. Cumhurbaşkanı, işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek onların meslek sahibi yapılacağını söylemişti. İŞKUR, aracılığıyla düzenlenecek programlarla bu mümkün olacak. İşte 2018 İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi başvuru süreci ve ödeme işlemleri...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında da istihdam teşviklerine devam edileceğini ifade ederek, "TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır." diyerek +2 istihdam çağrısında bulunmuştu. Aynı açıklamanın devamında da işsiz gençlere günde 75 lira cep harçlığı verilerek, gençlerin iş sahibi yapılacağını söylemişti.







18-29 YAŞ ARASI GENÇLERE MESLEK



Bu bağlamda, İŞKUR Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama meslek alanlarında işbaşı eğitim programı düzenleyecek. Bu programlara katılan 18 - 29 yaş aralığındaki gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek. Gençlere verilen bu destek tutarı ise 75 TL olacak. Bazı bilişim firmaları İŞKUR ilanıyla bulut bilişim alanında eğitimler için başvuru toplamaya başladı. Peki günlük 75 TL cep harçlığı nasıl alınacak?





İŞKUR’UN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI



İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de “İş başı eğitim programı”. Bu programa katılabilmek için İŞKUR’un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR’A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.



İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA 54 LİRA HARÇLIK



Normalde bu programlara katılanlar öğrenci değilse günde 54 lira, öğrencilerse günde 40.5 lira, işsizlik ödeneği alanlarsa günde 27 lira cep harçlığı alıyor. Bu ödemelerin yanında programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primiyle, genel sağlık sigortası primi ödeniyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılınabiliyor.



BİLİŞİMDE EĞİTİM SÜRESİ 6 AY OLACAK



İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018’de Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay uygulanacak.



İşbaşı Eğitim Programı Gerekli Evrak Listesi



İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.



İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun’a ve 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.



İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?



Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır. Hemen aşağıda bulunan İşbaşı eğitim programı şartları kısmında işbaşı eğitim programından kimlerin yararlanabileceğinden detaylı olarak bahsettik.



İEP ‘ ten yararlanmak için sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin imzalanması için kuruma şahsen gelmeniz gerekmektedir.



İEP‘ten (işbaşı eğitim programı) isteğe bağlı staj kapsamından da yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda staj yapacağınız işletmenin okulunuzun bulunduğu il sınırları içerisinde olması gibi bir zorunluluk da yoktur. Zorunlu stajınızı İŞKUR’un bu faaliyeti ile yapmak istiyorsanız bulunduğunuz ildeki İŞKUR’a müracaat etmeniz yeterlidir.



İşbaşı Eğitim Programı şartları;

En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.

2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30’a kadar çıkarılabilir.

Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR’a yeni talepte bulunulabilir.

Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.

Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.

Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.

Katılımcıya günlük 54 TL harçlık verilir. Programa katılacak kişi Öğrenciyse bu oran %25 oranında, işsizlik maaşı alıyorsa %50 oranında az ödenir. Güncel maaş bilgisi için İşkur kursiyer ücretleri yazımızı inceleyiniz. GSS ve İKMH primlerini İŞKUR öder. Prime dayalı sigortanız ödenmez.

Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün işyerlerinde uygulanır.

Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.

Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.

Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.

Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.

Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.



Kursiyerde aranan şartlar;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak.

15 yaşını tamamlamış olmak.

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.

Emekli olmamak.

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.

İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.

Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.



İşbaşı Eğitim Programı Başvurusu için Gerekli Evraklar



İŞVERENİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)

Vergi Levhası Fotokopisi

Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.

Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)

İşyeri Kaşesi.

Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi

İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi

Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)

Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)

Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),

Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR’la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)

Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)

Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)



Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi

Vesikalık fotoğraf.

Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu

Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge

SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı.



İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz. Aşağıda bulunan yorum bölümünden kafanıza takılanları bize sorabilirsiniz.



İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

Programa katılmak isteyenler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR’dan kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

Azami 320 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 75 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.