İŞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya: Geçen yıl 357 bin kadınımızın istihdamını gerçekleştirdik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Türkiye tarihinde kırılan bir rekor da 2000'li yılların başında sadece 10 bin kadının istihdam edildiği bir yerde biz geçen yıl 357 bin kadınımızın, 361 bin gencimizin istihdamını gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, Samsun Valiliği toplantı salonunda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, 2017 yılının çalışma hayatı, istihdam seferberliği verileri ve sonuçları açısından tarihi bir rekorun kırıldığı yıl olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen istihdam seferberliğine değinen Uzunkaya, bu seferberliğe başta Samsun olmak üzere tüm illerin işvereni, işçisi ve odalarıyla destek verdiğini anlattı.

İstihdam seferberliğinde 2017 yılında önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Uzunkaya, şunları kaydetti:

"İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını bir milyonun üzerine çıkarmıştır. Öncesinde 789 bin olan istihdam sayısını, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiye çıkardık. Bu başarı tesadüfen olmamıştır. İş gücü piyasasının bizden beklediği nitelikli eleman yetiştirme noktasında bir yıl içinde 508 bin insanımızı kurslarımızda, iş başı eğitim programlarından istifade ettirdik. Türkiye tarihinde kırılan bir rekor da 2000'li yılların başında sadece 10 bin kadının istihdam edildiği bir yerde biz geçen yıl 357 bin kadınımızın, 361 bin gencimizin istihdamını gerçekleştirdik."

Vali Osman Kaymak da kentte İŞKUR tarafından gerçekleştirilen istihdamla ilgili açıklamalarda bulundu.