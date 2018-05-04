İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur İŞKUR 400 lira hibe başvuru nasıl yapılır şartları nelerdir

İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR'daki ilanlara kimler başvuru yapabilir? İŞKUR 400 lira hibe başvuru nasıl yapılır şartları nelerdir? soruların yanıtları google üzerinden araştırılıyor. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 114 bin personel aranıyor. Ayrıca İŞKUR kadınlara geri ödemesiz aylık 400 lira verecek! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren ve işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan İŞKUR, çok sayıda boş pozisyon için iş ilanı yayınladı. Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 114.561 açık iş bulunmakta. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 114 bin personel alımı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR kapsamında kadınlara aylık 400 lira geri ödemesiz yardım yapılacağını açıkladı. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız oldukça kolay. İşte İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 114 bin personel alımı ile ilgili yapılan son açıklama...





İŞKUR İŞ İLANLARI



Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR kapsamında kadınlara aylık 400 lira geri ödemesiz yardım yapılacağını açıkladı. Burada iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarında kadınlara yönelik konuşan Sarıeroğlu, kadın istihdamında büyük bir aşama kaydedildiğini, ilerleyen dönemlerde kadınların iş hayatına katılımı için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.



Kadınlara yönelik destek uygulamasıyla ilgili de konuşan Çalışma Bakanı, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi.







İŞKUR iş ilanları sayfası aracılığıyla personel arayışları devam ediyor. Personel ihtiyacı bulunan kurumların açmış olduğu İŞKUR iş ilanları, birçok pozisyondan alanları kapsıyor.



İŞ PERSONEL AÇIĞI Acil Tıp Teknisyeni 10 Açık Hava Depo Görevlisi 2 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 3 Afet Müdahale Elemanı 1 Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 4 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1 Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1 Ağaç Palet İmalatçısı 19 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1 Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 41 Ahşap Çatı Ustası 10 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 22 Ahşap Doğrama İmalatçısı 9 Ahşap İskelet Montaj Elemanı 5 Ahşap İskeletçi 11 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 15 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 3 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 6 Ahşap Kalıpçı 10 Ahşap Kapı İmalatçısı 5 Ahşap Kaplama Pres Operatörü 3 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 7 Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 1 Ahşap Mobilya İmalat Ustası 102 Ahşap Mobilya İmalatçısı 116 Ahşap Montaj Elemanı 5 Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1 Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni 3 Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 2 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 333 Akrilik İplik Üretim İşçisi 50 Aktör (Oyuncu) 350



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor .







İŞKUR NEDİR?



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye’de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.



Hepimizin bildiği gibi ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de işsizliktir. Devletin bu sorunu en aza indirebilmek ve işsizliği azaltmak için bir takım sistemler uygulamaktadır. Bu sistemin en önemli yapı taşı . İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) İşkur’un amacı, istihdamı arttırmak iş ve işçi bulmaktır.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten İşkur’un görev alanı kurulduğu zamandan günümüze kadar oldukça genişletilmiştir. Günümüzde İşkur sadece iş ve işçi bulmuyor çok daha farklı görevlerin de üstesinden başarı ile gelmektedir.





İŞKUR'UN GÖREVLERİ NELERDİR?





Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak,



İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek,



İş gücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak,



İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, iş gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik iş gücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak,



İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki iş gücüne eğitim seminerleri düzenlemek.



İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.



Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,



Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların iş gücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek,



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak,



Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek.