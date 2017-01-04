İSMOB, tasarımda İtalya fiyatta Çin ile yarışıyor

Avrasya’nın en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İSMOB için geri sayım başladı. TÜYAP’ın MOSDER işbirliğiyle gerçekleştireceği fuar, 10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP’ta 12 salon ile 100 bin metrekarelik alanda yapılacak. Fuara 500’den fazla marka katılacak. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, İSMOB ile pazardaki Çin ve İtalyan ağırlığını kırarak, Türkiye’nin konumunu ikinciliğe yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Ersözlü “Tasarımda İtalya, fiyatta Çin ile yarışıyoruz. 100’ü aşkın ülkeden binlerce işadamını ağırlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

ÖNCÜ OLACAĞIZ

Mobilya sektörünün 2023 hedefi olan 10 milyar dolar ihracat için çalıştığını belirten MOSDER Başkanı İsmail Doğan ise “Üyelerimizle birlikte pazarın yüzde 75’ine hakimiz. 50 üyemiz ihracatın yüzde 65’ini yapan öncü ve marka olmuş kuruluşlar. İç pazarda üyelerimizin toplam yaklaşık 12 bin mağazası var. Dünya markası olup Türkiye mobilya sektörüne hem fuarcılık kültürünü hem de markalaşma, katma değeri yüksek ürünler yapmak için öncü olmaya çalışıyoruz” dedi.

90 ÜLKEYE İHRACAT

MOSDER Genel Sekreteri Abdullah Tuğlu da sektörün 11 yılda 7 kat büyüdüğünü belirterek, “Sektörde 60 bine yakın kayıtlı firma bulunuyor. İç pazarımız 6.75 milyar dolarlık üretim hacmine sahip. Bu değerlerimizi yurt dışına da taşımayı başarıyoruz. Bugün Türk mobilya sektörümüz yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyor” diye konuştu.

İNOVASYON VE AR-GE’YE DİKKAT ÇEKİLECEK

BU yıl 13’üncüsü düzenlencek İSMOB’da bir dizi yenilik olacak. İnovasyon ve Ar-Ge’ye dikkat çekilecek fuarda yenilikler ise şunlar olacak: İSMOB; 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda 500’den fazla markanın ürünleri tüketicilerin beğenisine sunulacak. Fuar, inovatif ve Ar-Ge’ye dayalı bir organizasyon olacak. İSMOB, sadece ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın dışında, sektörün yeniliklerinin konuşulduğu, geleceğinin masaya yatırıldığı bir organizasyon. İSMOB’ta mobilya ile ilgili her şeyin görülmesi, konuşulması ve dinlenmesi yapılacak.