İspanyol BBVA, Türkiye'deki ticari dinamiklerin iyi olduğunu açıkladı

İspanyol Banco Bilbao Vizeya Argenteria (BBVA) ikinci çeyrek bilançolarına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin mali yapısına dikkat çekerek likitide durumunun tatminkar olduğunu belirtti. BBVA Türkiye'nin ticari dinamiklerine yönelik ise 'iyi' açıklamasında bulundu.

BBVA, bankanın risk yönetimi ve yüksek oranlı enflasyona dayalı tahvillerin olduğu portföyünün TL'deki değer kaybının çeyrek dönemde sermaye oranın negatif 1.9 baz puan etkisini sınırladığını belirtti.

KARINI YÜZDE 18 ARTTIRDI

BBVA Meksika ve Türkiye'de temeldeki güçlü performansın para birimindeki değer kaybını telafi etmesiyle ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 artışla 1.31 milyar euro(1.53 milyar dolar) net kâr açıkladı.

Reuters anketine katılan ekonomistler bankanın ikinci çeyrekte 1.18 milyar euro net kâr açıklamasını bekliyorlardı.

(Reuters)