Isparta'da bin 974 nüfuslu köy, kesme çiçekten yılda 20 milyon TL kazanç sağlıyor

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde örtü altında 500 dönüm arazide yılda 130 bin dal kesme çiçek üretimi yapılan bin 974 nüfuslu köyde üretilen kesme çiçek, başta Romanya ve İngiltere olmak üzere Rusya, Ukrayna, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Deregümü köyünde 12 yıl önce başlayan kesme çiçek üretiminde hasat 3 ay sürüyor. Bu süre içinde her dönüm başına bir aile çiçek kesiyor ve toplanan çiçekler soğuk hava deposuna taşınıyor. Burada paketlendikten sonra da Antalya’da ihracatçı firmalara gönderiliyor. Dekar başında ortalama 125 dal çiçek alınırken, dal başına satış fiyatı 6-7 sent arasında değişiyor

20 milyon TL katma değer

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Deregümü köyünde eskiden üzüm bağı olduğunu belirterek, “Burada zamanla karanfil ve domates seraları oluştu. 2 bin dönüm civarında örtü altı tarım yapılıyor. 500 dönümde kesme çiçek üretimi yapılıyor” dedi. Antalya’da kesme çiçek üretimi bittiğinde Deregümü köyünde başladığını kaydeden Selçuk, “Antalya’da Haziran aylarında üretim tamamlandığında burada başlıyor. Romanya, İngiltere, Rusya gibi ülkelere ihracat yapılıyor” diye konuştu. Kesme çiçek üretiminden yaklaşık 20 milyon TL katma değer sağlandığını kaydeden Selçuk, “Üreticilerimizin bazıları doğrudan bazıları Antalya’dan gönderiyor. İlimizde örtü altı tarım yaygınlaşıyor" dedi.

130 bin dal kesme çiçek üretiliyor

Kesme çiçek üreticisi Kamil Bayram da hasada başlandığını belirterek, serada üretilen kesme çiçeğin soğuk hava deposunda saklandıktan sonra paketlenerek ihraç edildiğini aktardı. İhraç edilen kesme çiçeğin tomurcuk halde olması gerektiğini belirten Bayram, “60 santimetre şeklinde kesilerek düzeltiliyor. Naylona geçirilip paketleniyor ve çeşitli ülkelere ihraç ediliyor” diye konuştu. Deregümü köyünde 130 bin dal kesme çiçek üretimi yapıldığını aktaran Bayram, “8-10 çeşit renk çeşidi var. Zaten 10 çeşitten az olursa ihracat yapılmıyor. Pazarlama şansınız düşer. Çeşit çok önemli” dedi. En az 10 dekarlık alanda üretim yapılması gerektiğinin altını çizen Bayram, dönüm başına bir ailenin kesme çiçek üretiminde istihdam edildiğini de anlattı. Az yapıldığından dolayı piyasası olan bir bitki olduğunu aktaran Bayram, “Biz seracılığı çiçek sayesinde öğrendik. Dışarıdan firma geldi. Çiçek dikti. Köy halkı orada çalışıyordu. Zamanla bu işi öğrendik. Birkaç arkadaş sera yaptı domates ve çiçek üretimine başladı” dedi.