İsrail gazı için fiyat ve rota masada
İsrail Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı Danışmanı Dror Cohen, Türkiye ile İsrail arasında inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projesinde çatı anlaşmanın imzalanması için istekli olduklarını belirterek “Ancak herkesi memnun eden bir orta yol bulmak için çabalıyoruz.
Ana meselemiz, İsrail’den getirilecek gazın fiyatı ve rotası” dedi. Türkiye ile İsrail arasındaki muhtemel doğalgaz boru hattı anlaşmasında gelinen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cohen, anlaşmaya ilişkin görüşmelerde ileri bir noktaya gelindiğini söyledi.
Dror Cohen, görüşmelerin yakın zamanda nihayete ermesini beklediklerini ifade ederek “Hem İsrail hem de Türk tarafının esnek olması gerektiğini düşünüyorum önünde sonunda anlaşmaya varacağımız kanaatindeyim” diye konuştu. İsrail’in, bölge ülkelerinin özel sektör temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle Yunanistan’da birkaç hafta önce görüştüğünü bildiren Cohen, bölgesel bir anlaşma üzerinde çalışıldığını aktardı.
Albayrak’ı ziyarete bekliyoruz
İsrail Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Tel Aviv’e bir ziyarette bulunmasını beklediğini ifade eden Cohen, ziyaretin boru hattı için yapılacak çatı anlaşmada imzaların atılması için önemli katkı sağlayacağını söyledi. İsrail’in Leviathan ve Tamar sahalarında 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.