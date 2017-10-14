İsrail gazı için fiyat ve rota masada

Ana meselemiz, İsrail’den getirilecek gazın fiyatı ve rotası” dedi. Türkiye ile İsrail arasındaki muhtemel doğalgaz boru hattı anlaşmasında gelinen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cohen, anlaşmaya ilişkin görüşmelerde ileri bir noktaya gelindiğini söyledi.

Dror Cohen, görüşmelerin yakın zamanda nihayete ermesini beklediklerini ifade ederek “Hem İsrail hem de Türk tarafının esnek olması gerektiğini düşünüyorum önünde sonunda anlaşmaya varacağımız kanaatindeyim” diye konuştu. İsrail’in, bölge ülkelerinin özel sektör temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle Yunanistan’da birkaç hafta önce görüştüğünü bildiren Cohen, bölgesel bir anlaşma üzerinde çalışıldığını aktardı.