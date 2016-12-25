İsrail gazı Türkiye’den 2.6 milyar dolar’a geçiyor

İsrail tarafından hazırlatılan ‘Türk Şirketler için Ticari Fırsatlar’ çalışması, Türkiye ile İsrail arasında boru hattı inşa etmenin maliyetini ortaya koydu. Türkiye ve İsrail arasında inşa edilecek muhtemel bir boru hattının uzunluğu 600 kilometreyi buluyor. İsrail gazının Türkiye’ye boru hattıyla ulaştırılmasının maliyeti 2.6 ile 3.9 milyar dolar arasında değişiyor. Böylece Türkiye’ye uzanacak boru hattının ortalama maliyetinin 3 milyar 300 milyon doları bulacağı ortaya çıkıyor. Proje için Yunanistan rotasının seçilmesi halindeyse boru hattının ortalama maliyetinin 7 milyar 150 milyon dolar ile İsrail gazının aktarılması için bu rotanın maliyeti Türkiye’ye göre ikiye katlanıyor.

MISIR OPSİYON TÜRKİYE ÇOK İYİ

Projenin gerçekleştirilmesi için İsrail’den Yunanistan’a kadar 1.300 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edilmesi gerekiyor.

Çalışmayı gerçekleştiren İsrail Technion Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gina Cohen, İsrail gazının taşınması için dört güzergah bulunduğunu belirterek, bu seçeneklerin Mısır, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan olduğunu söyledi. Cohen, güneyde en yakın seçeneğin Mısır, kuzeyde ise Türkiye olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi: “Boru hattının İsrail ile Mısır arasında inşa edilmesi halinde 200, Türkiye’yle 600 ve Yunanistan’la 1.300 kilometre uzunluğunda olması gerekiyor. İsrail gazını taşıyacak boru hattı projesinin maliyeti kilometre başına 4.4 ile 6.6 milyon dolar arasında değişeceğini söyleyebilirim.

Bu bir tahmin. Deniz yüzeyinin yapısı, derinliği, mesafe bu maliyetin oluşmasında etkin bir rol oynuyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, bu gazı taşıyabileceğimiz ülkeler ise Kıbrıs, Mısır, Türkiye ve Yunanistan. Tüm bu seçenekler avantajları olduğu gibi dezavantajlara da sahip. Kıbrıs küçük bir ada ve fazla gaza ihtiyacı yok. Yunanistan komplike bir seçenek çünkü denizaltına boru hattı döşenmesi teknolojisi çok karmaşık ve pahalı bir seçenek. Geriye Mısır ve Türkiye seçeneği kalıyor. Mısır’da mevcut iki LNG tesisi var ve buradan yılda 10 milyar metreküp gaz ithal ediliyor.

Dolayısıyla Mısır bir opsiyon. Ancak İsrail gazının ihraç edilmesinde Türkiye çok iyi bir seçenek.”