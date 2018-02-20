İsrail kripto para gelirlerini varlık sınıfında vergilendirecek

İsrail Vergi Otoritesi, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin varlık olarak vergilendirileceğini ve kripto para yatırımcıları için sermaye kazancı vergisi uygulanacağını duyurdu.



İsrail Vergi Otoritesi tarafından yayınlanan genelge, kurumun kripto para birimlerini para birimi olarak değil, “varlık” olarak değerlendirdiği önceki açıklamasını desteklerken, güncellenmiş nihai taslakta, vergi dairesinin bireysel yatırımcılara kripto para birimleri varlıklarından elde edilen kazançlar için yüzde 25’lik sermaye kazancı vergisi ödeme zorunluluğu getireceği yer aldı.



Ayrıca, kripto para birimleri ticareti yapan işletmeler ve borsaların da yüzde 17 katma değer vergisi (KDV) ödemekle yükümlü olacağı belirtilirken, kripto para birimlerinin soyut varlıklar olması sebebiyle bireysel yatırımcıların KDV ödemeyeceği fakat kripto para madenciliği ve döviz ticareti yapanların KDV ödemesi gerektiği duyuruldu.



İsrail Bankası (BoI) Başkan Yardımcısı Nadine Baudot-Trajtenberg’in, Ocak ayında “kripto para birimlerinin finansal varlıkları olarak görülmesi gerektiği” açıklamasının ardından vergi otoritesinin kripto para birimlerini “varlık” olarak sınıflandırma adımı, BoI’nın sanal para birimleri hakkındaki görüşleriyle uyuştuğu gözlemlendi.