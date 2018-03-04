İsrail Türk iş adamlarına mobing uyguluyor
MÜSİAD ve ASKON heyeti Filistin’e destek ziyareti yaptı. 18 Ocak’ta MÜSİAD heyetini 8 saat gözaltında tutan İsrail polisi bu kez ASKON Başkan Yardımcısı Ayaydın’ı sorguladı, ‘İstanbul’da hengi camiye gittin’ diye sordu.
Türk işadamlarının Filistin’e destek ziyaretleri sürüyor. Kudüs’e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibinin 18 Ocak’ta Mescid-i Aksa’da Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdiği için 8 saat gözaltında tutulmasının ardından MÜSİAD’ın basın yayın sektör komitesinden bir heyet ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) heyeti Filistin’e gitti. MÜSİAD heyeti Filistin ziyaretiyle ilgili detayları pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Alınan bilgiye göre ASKO heyeti ise Filistin temasları kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu’nu ziyaret etti. Heyet ayrıca Filistinli iş adamları ile de görüşerek sıkıntılarını dinledi.
HANGİ CAMİYE GİTTİN?
Görüşmelerde hem İsrail hem de Filistin’deki son durum ele alındı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, İsrail hükümetinin stratejik bir şekilde iş adamlarına mobbing uyguladığını, bunu havalimanına iner inmez yaşadıklarını belirterek, havalimanında yaşadıkları sıkıntının İsrail’in baskıcı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Cesur, ASKON’un Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Serkan Ayaydın’ın Lübnan’a giriş çıkış yapması nedeni ile havalimanında tutulup sorgulandığını, sorulardan birinin de “İstanbul’da hangi camiye gittin?” olduğunu ifade etti.
SAATLERCE BEKLEDİK
Cesur, şunları aktardı: “İsrail, Türk iş adamlarına açıkça mobbing uyguluyor, bunu bizzat müşahede ettik. Saatlerce heyetimiz havalimanında beklemek zorunda kaldı. İsrail, Filistin topraklarını Yahudileştirmek için son derece stratejik davranıyor. Güvenlik bahanesi ile yayılma politikası uygulayarak yeni yerleşim yerleri açıyor ve Filistin topraklarını işgal ediyor. Filistinli işadamları ile işgal altındaki topraklarda görüşmeniz çok zor.”
Cesur, bu ziyaretlerin Filistin halkına büyük moral kaynağı olduğunu gördüklerini belirterek “Kendilerini yalnız hissetmediklerini, Türk halkını çok sevdiklerini belirttiler. Biz de şunu gördük; Evet, Filistin ve Kudüs meselesine duyarlıyız. Lakin bu yetmiyor. Yeni neslimize Kudüs’ü sevdirmeliyiz” dedi.
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ve beraberindeki heyet Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem’i ziyaret etti.
ASKON’dan Kudüs’e temsilcilik
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Kudüs’te temsilcilik açmayı düşündüklerini de belirterek bu konuda şunları söyledi: “Filistin’de özellikle İsrail işgali altındaki bölgelerde, Filistinliler ile ticaret yapmak neredeyse imkansız gibi. Hem kendileri bu konuda çok sıkıntı yaşıyor hem de onlarla görüşmek isteyen bizler. Buralarda çok zor şartlarda görüşme yapıyorsunuz. Biz öncelikle Kudüs’te ASKON temsilciliği açarak ticari ve kardeşlik bağlarımızın daha da kuvvetlenmesini çok istiyoruz. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Yavuzer, bu konuda çok ciddi görüşmeler yürüttü. Ne var ki, İsrail hükümetinin STK’lar üzerinde çok yoğun bir baskısı var. Kudüs’te temsilcilik açma imkanını oluşturamazsak Ramallah’ta ASKON temsilciliğini açmayı planlıyoruz.”
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