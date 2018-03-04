İsrail Türk iş adamlarına mobing uyguluyor

Türk işadamlarının Filistin’e destek ziyaretleri sürüyor. Kudüs’e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibinin 18 Ocak’ta Mescid-i Aksa’da Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdiği için 8 saat gözaltında tutulmasının ardından MÜSİAD’ın basın yayın sektör komitesinden bir heyet ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) heyeti Filistin’e gitti. MÜSİAD heyeti Filistin ziyaretiyle ilgili detayları pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Alınan bilgiye göre ASKO heyeti ise Filistin temasları kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu’nu ziyaret etti. Heyet ayrıca Filistinli iş adamları ile de görüşerek sıkıntılarını dinledi.

HANGİ CAMİYE GİTTİN?

Görüşmelerde hem İsrail hem de Filistin’deki son durum ele alındı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, İsrail hükümetinin stratejik bir şekilde iş adamlarına mobbing uyguladığını, bunu havalimanına iner inmez yaşadıklarını belirterek, havalimanında yaşadıkları sıkıntının İsrail’in baskıcı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Cesur, ASKON’un Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Serkan Ayaydın’ın Lübnan’a giriş çıkış yapması nedeni ile havalimanında tutulup sorgulandığını, sorulardan birinin de “İstanbul’da hangi camiye gittin?” olduğunu ifade etti.

SAATLERCE BEKLEDİK

Cesur, şunları aktardı: “İsrail, Türk iş adamlarına açıkça mobbing uyguluyor, bunu bizzat müşahede ettik. Saatlerce heyetimiz havalimanında beklemek zorunda kaldı. İsrail, Filistin topraklarını Yahudileştirmek için son derece stratejik davranıyor. Güvenlik bahanesi ile yayılma politikası uygulayarak yeni yerleşim yerleri açıyor ve Filistin topraklarını işgal ediyor. Filistinli işadamları ile işgal altındaki topraklarda görüşmeniz çok zor.”

Cesur, bu ziyaretlerin Filistin halkına büyük moral kaynağı olduğunu gördüklerini belirterek “Kendilerini yalnız hissetmediklerini, Türk halkını çok sevdiklerini belirttiler. Biz de şunu gördük; Evet, Filistin ve Kudüs meselesine duyarlıyız. Lakin bu yetmiyor. Yeni neslimize Kudüs’ü sevdirmeliyiz” dedi.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ve beraberindeki heyet Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem’i ziyaret etti.

ASKON’dan Kudüs’e temsilcilik