İsrail’e ilk ziyaret şubatta ticarette vites yükseliyor

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. Buna göre, bu ülkeye ilk üst düzey siyasi ziyaret 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Görüşmelerde ekonomi başlığı ön plana çıkacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında dış ticaret, enerji, sanayi ve turizm başlıklarında hızlı ilerleme sağlanacağına dikkat çekiliyor. En hızlı ilerlemenin ise enerji alanında olması bekleniyor. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) kapsamının genişletilmesi de beklentiler arasında. Ekonomi alanında gelecek dönemde çok önemli bir gelişme potansiyelinin bulunduğunu belirten Dışişleri’nden bir yetkili “Serbest ticaret anlaşmamız var. Bunu güncellemek, derinliğini artırmak ve kapsamını genişletmek istiyoruz. Bizim için önemli. Çünkü iki ülke ekonomisi birbirini tamamlayıcı nitelikte” dedi.

7 YIL SONRA FUARDAYIZ

Türkiye ile İsrail arasında enerjinin yanı sıra turizm potansiyelinin de artırılması hedefleniyor. İsrailli turist sayısını artırmak için gelecek ayın ilk haftasında International Mediterranean Tourism Market (IMTM) Turizm Fuarı’na 6-7 senenin ardından ilk defa katılım sağlanacak. Türkiye büyük bir stantla katılıyor. İsrail’den gelecek turist sayısının da kısa sürede yeniden 500 binin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. 2008 yılında İsrail’den Türkiye’ye 500 binin üzerinde turist geliyordu. 2014 yılının tamamında ise 188 bin turist gelmişti.

FİLİSTİN’DE OSB’YE HIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Filistin’de inşa edilecek Organize Sanayi Bölgesi için de çalışmaların hız kazandığı öğrenildi. Sanayi bölgesine yönelik projenin tamamlanması halinde Filistin’de 6 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlanması planlanıyor. Burada üretilecek ürünler İsrail’in açacağı özel bir hudut kapısı ile Hayfa Limanı üzerinden dünya pazarlarına açılacak.

STA İLE TİCARET ARTTI

İki ülke arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nın ardından iki ülke arasındaki dış ticaret artıyor. İsrail ile 2000 yılında 1 milyar dolar olan ticaret hacmi 2014’te 5.8 milyar dolara çıktı. 2015 yılında ise ticaret hacmi 3.6 milyar dolara geriledi. 2016’nın ilk 10 aylık döneminde ise bu rakam 3.5 milyar dolar oldu.

İstanbul’da mutabakat sağlanmıştı