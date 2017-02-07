İsrailli turist sayısını 600 bine çıkaracak hamle

Türkiye’nin Rusya, İran, Irak ve Mısır ile kalktığı ekonomik atak çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dün İsrail’e gitti. 31 Mayıs 2010 yılındaki Mavi Marmara olayından 7 yıl sonra İsrail’e giden ilk bakan olan Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile Tel Aviv’deki TLV Kongre Merkezi’nde bir görüşme yaptı. Avcı daha sonra basın toplantısında, Akdeniz’i çevreleyen diğer ülkeler gibi İsrail’in de turizm alanında başlıca ortaklar arasında yer aldığını ifade etti. Geçen yıl Türkiye’yi yaklaşık 260 bin İsrailli turistin ziyaret ettiğini söyleyen Avcı, “İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayının geçmişte olduğu gibi 600 binleri, hatta daha fazlasını bulmaması için hiçbir neden yok. Ülkemizden İsrail’i ziyaret eden 30 bin dolayındaki Türk turist sayısının da artmasını ümit ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için de Türk ve İsrailli sektör temsilcilerinin katkılarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasında turizm alanında iş birliği anlaşmasıyla kurulan Turizm Karma Komisyonunu yeniden canlandıracağız,sektördeki iş birliği imkanlarını ele alacağız ve karşılıklı bazı sorunların ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu konularda Sayın Levin ile mutabık kaldık” dedi.

TURİZMDE YENİ DÖNEM

İsrail Turizm Bakanı Levin ise “Turizm halklar arasında iletişimi sağlamanın en iyi yolu” dedi. İlişkilerin gücü kadar istikrar olabileceğini söyleyen Levin “Çünkü barış iki ülkenin de yararına. Türkiye’ye giden turist sayıları artarken Türkiye ile turizm konusunda yeni bir dönemin başladığını görüyoruz” dedi.

FUARDA LOKUM YEDİLER

Daha sonra iki bakan, TLV Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 23. Akdeniz Turizm Fuarı’nın açılışını yaptı. Fuar alanını gezen Bakan Avcı, Levin ile yaptığı görüşmede turist sayılarının artırılması, üçüncü ülkelere yönelik ortak projeler geliştirilmesi ve kurvaziyer turizmini aldıklarını da söyledi. Avcı’nın açıklaması sırasında Bakan Levin de Türkiye standına geldi. Gazetecilerin, Levin’i Türkiye’ye davet edip etmediğini sorması üzerine Avcı “İddiayı kazanırsa” dedi. Bakan Avcı, Levin’e Türk lokumu ikram etti.

PAZARLAMA LAZIM

İsrail’e giden işadamı heyettinde yer alan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Başkanı Timur Bayındır da, İsrail’in turizmde kaynak pazar olarak sektör için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Timur Bayındır “İsrail, 2016 yılında artış kaydettiğimiz yegane pazarların başında geliyor. Dolayısıyla, buradaki ışığı görüp daha kuvvetli pazarlama yapmalı, bu pazarda enerjimizi doğru kullanmalıyız” diye konuştu.