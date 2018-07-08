İşini kaybedenler 3 destekten faydalanabilir

Çalışan ve işsizlik sigortasına prim ödeyen kişiler, işsiz kaldıklarında bazı şartların varlığı halinde işsizlik parası alabiliyor. İşsizlik sigortasından işsizlik parası alan kişi ve ailesi sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İşsizlik sigortası fonundan 4/a’lılar yani eski adıyla SSK’lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara bağlı çalışan kişiler; işsizlik sigortasına prim ödemek şartıyla kısmi süreli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir. Bu kişiler işsizlik sigortasına prim öderler ve kapsamdadırlar.

PRİM ÖDEME ŞARTI VAR MI?

Faydalanabilmek için kapsamda olmak yetmez. Prim ödeme koşulları ve işten çıkış biçimi de önemlidir. İşten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde, son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olmak gerekir. Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödememiş kişiler işsizlik parası alamaz. Son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma koşulu için de bazı istisnalar vardır.

Gelir testine girmeli mi?

İşsizlik parası almaya başlayan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Örneğin 10 ay boyunca işsizlik parası alan kişi bu süre zarfında İŞKUR tarafından ödenen genel sağlık sigortası primleri sayesinde sağlık hizmeti alabilir. Diğer yandan işsizlik parası alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları ile varsa geçimini sağladığı anne ve babası da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Dolayısıyla, işsizlik parası alan kişinin bu süre boyunca gelir testine girmesi gerekmez.

2.300 LİRA KAZANMA FIRSATI

İŞKUR, ‘İş başı eğitim’ programıyla işsizlere, hem eğitim, hem kazanç hem de iş imkanı sunuyor. 3 ay süre n eğitimden, işsizlik ödeneği alanlar da faydalanabiliyor. Ödenek alan işsizlere günde 27 lira ödeniyor. Bu fırsattan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli.İşbaşı Eğitim Programı'nı en az iki sigortalı çalışanı olan özel sektöre ait bütün kurum, kuruluş ve işyerleri düzenleyebiliyor. İşsizlik maaşı alan bir kişinin bu eğitimle birlikte aylık kazancı, 2 bin 300 liraya kadar çıkabiliyor.

İşsizlik parası ne kadar?

İşsizlik sigortasından alınacak işsizlik parası, kişinin son dört aylık prime esas kazancının yani SGK’ya bildirildiği brüt ücretinin yüzde 40’ıdır. 2018 yılı için bir kişiye verilecek en düşük işsizlik parası 811 TL’dir. Asgari ücretten çalışan bir kişi işsiz kaldığında 811 TL işsizlik parası alır. Bu rakam 2018’in asgari ücretinden son 4 ay çalışan kişiler için geçerli. 2018’in şubat ayında işsiz kalan kişi bu rakamın altında işsizlik parası alacak. İşsizlik parasında üst sınır da var. Kişinin brüt ücreti ne kadar yüksek olursa olsun alabileceği işsizlik parası asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. 2018 yılı için alınabilecek en yüksek işsizlik parası bin 623 TL’dir.

İş arayana 100 bulana 625 TL

Devlet, yoksullara sosyal yardımlarla destek oluyor. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanlara iş bulmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu kapsamda sosyal yardımlar arasında 'istihdam yardımı' da yer alıyor. Bu yardım da iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara devlet desteği var. İş görüşmesi için 100, çalışmaya başlanması halinde 625 lira ödeniyor. Eğitim, gıda ve kömür yardımı da sürüyor.

İSTİFA EDEN DE ALABİLİR

Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. Eğer konu mahkemeye intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri haklı fesih kapsamına giriyor.

Para ne zaman kesilir?

İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR’un meslek, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR’un çağrılarına cevap vermez ve yine İŞKUR’un teklif ettiği ve son mesleğine kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir. İşsizlik parası alanın İŞKUR’dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR’un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Çalışmaya başlayan kişinin de mutlaka İŞKUR’u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.

Raporlu işçiye maaş var mı?

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz olarak prim ödemek şart. Ancak çalışanın ay içerisinde eksik günü olur. Hasta olan ve rapor alan işçinin primi eksik yatar. Ücretsiz izin kullanan işçinin de priminde kesinti olur. 120 gün kesintisiz prim ödeme şartında istirahat raporu alan, ücretsiz izin kullanan, gözaltına alındığı için eksik günü olan kişilerin eksik günleri dikkate alınmaz. Dolayısıyla, raporlu olan işçi son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı bakımından sorun yaşamaz.

Nereye başvuru yapılır?

İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR’a başvurması gerekir. Bu işlemin internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR’a hiç gitmeden de işsizlik parasına www.iskur.gov.tr adresinden de başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine bu ödenek verilmeye başlar.

Şartlar değişecek

İşsizlik maaşının üst sınırının 2 bin liraya kadar çıkarılabileceği belirtiliyor. Ayrıca 10 ay olan ödeme süresinin 15 aya kadar çıkarılması üzerinde duruluyor. İşsizlik maaşı almak için son 3 yıl içinde en az 600 gün ve işten ayrılmadan önceki son 4 ayın tamamında prim ödeme şartı var. Bu şartlar esnetilecek. Son 600 gün ve son 4 şartı değiştirilecek.

Kadınların 3 maaş hakkı var

Çalıştığı işinde sözleşmesi fesh edilen kadınların 3 maaş alma hakkı bulunuyor. İşsizlik maaşı olarak en az 811,8 TL, en fazla ise 1.623,6 TL olarak ödeniyor. İşsizlik maaşı alıp işbaşı eğitim programı kapsamında çalışanlara ayda ödenmekte olan maaş tutarı ise 924,6 TL. Kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödeniyor. Böylece bir kadına üç ayrı maaş ödeniyor. Buna göre bir kadına ayda net 2.136,4 TL ödeniyor.

(Güneş)