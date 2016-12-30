İşsizlik maaşı 1.411 liraya çıkıyor

Halen en yüksek 1.307 Türk Lirası olan işsizlik maaşı, yeni yılda 100 liranın üzerinde bir artışla 1.421 liraya yükselecek. Damga Vergisi düşüldükten sonra işsiz kalanların cebine aylık en düşük 705,6 TL, en yüksek 1.411,2 Türk Lirası para geçecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenen işsizlik maaşının daha fazla artırılmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. İşsizlik ödeneğinin artmasıyla birlikte sigortadan yararlanma koşullarının da esnetilmesine yönelik çalışmanın 2017 yılında hız kazanması bekleniyor. İşsizlik maaşının artırılmasının ardından, işsizlik sigortasından yararlanma süre ve koşullarının da yumuşatılması planlanıyor. Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre işsizlik maaşının yeni yıldan itibaren kademeli olarak artırılması planlanıyor. Yüksek ücretli olan bir çalışanın 2 bin lira ve üzerinde bir işsizlik maaşı alabilmesinin de önünün açılacağı belirtiliyor. Sigorta primine esas kazanç alt sınırı asgari ücretin brüt tutarı olarak uygulanıyor. Buna göre özel sektörde bir çalışan ne kadar maaş alırsa alsın işsiz kaldığında eline brüt asgari ücretin yüzde 80’inden fazlası miktarda bir para geçmiyor. İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 40’ının da altına inmiyor.

İşsizlik ödeneği miktarı sigortalının son 4 ay içindeki sigorta primine esas kazançları dikkate alınarak hesaplanıyor. İşsizlik sigortasından faydalanma koşullarının esnetilmesine yönelik çalışma yürütülüyor. Hem gün sayısının indirilmesi hem de kendi kusuru ile işten çıkanlarında sistemden yararlandırılması konusu da masada bulunuyor.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin alt yapısı üzerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimleri çalışıyor. Buna göre işsizlik sigortasından faydalanabilmek için 120 gün olan prim ödeme zorunluluğunun 30 güne indirilmesi, kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması, 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi şartının ise 100 güne indirilmesi gibi düzenlemeler masada yer alıyor.