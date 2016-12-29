İşsizlik maaşı 2017'de kaç lira oldu? İşsizlik maaşına zam

İşsizlik maaşına zam geldi. Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte işsizlik maaşının üst ve alt limiti de yükseldi. İşsizlik maaşı hesaplanırken, son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak kendi brüt maaşını ne kadar olursa olsun, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlendi. İşçilere işsiz kaldıklarında ödenen maaşın artırılması, süresinin uzatılması, yararlanmanın kolaylaştırılması için düğmeye basıldı. Buna göre 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Mevcut sistemde, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor.

Asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam geldi. Böylece asgari ücret net 1404, brüt 1777 TL oldu. Asgari ücrete zam yapılması, işsizlik maaşının üst ve alt limitlerinin de yükselmesine neden oldu.

İşsizlik maaşı hesaplanırken, son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak kendi brüt maaşını ne kadar olursa olsun, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlendi.

2017 İŞSİZLİK MAAŞININ ÜST LİMİTİ

Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.

Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar: 133 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 226 TL

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU VE HESAPLAMA İŞLEMİ

İşsizlik maaşı hesaplama için en önemli noktalar primlerin ödenmiş olması ve gün sayısıdır. Eğer otuz günlük süre zarfında işsizlik maaşı için başvurmazsanız uygulamadan yararlanma şansınızı kaybediyorsunuz. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre; yüz yirmi gün primlerini ödeyen çalışanların 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün olarak, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün olarak ve son olarak da 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alma hakkı kazanmış oluyorlar. 2016 yılı ile birlikte işsizlik maaşında başka ne değişiklikler olacağı ise şimdiden merak ediliyor. İşsizlik maaşı sorgulama için ise e-devlet resmi web sitesine girerek bilgi alabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşını kimler alabilir sorusunun cevabı ise belli oldu. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.