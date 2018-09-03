İşsizlik maaşı ne kadar kaç TL 2018 İşkur İşsizlik maaşı için başvuru nasıl yapılır

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2018 işsizlik maaşı kaç TL? İşkur İşsizlik maaşı için başvuru nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor? soruların yanıtları haberimizde. İşsiz kalan vatandaşlara müjde İŞKUR’dan geldi. Sosyal Güvelik Kanunu’na göre sigortalı çalışan herkes işsizlik maaşından faydalanabilecek. Ülkemizde asgari ücretli çalışan yaklaşık 6 milyon vatandaşın maaşı %14.2 artışla bin 603 liraya yükseldi. 2018 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşları da arttı. 2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken, en yüksek miktar ise 1623 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik sigortası fonu işsiz kalan kişilerin cam simidi konumundadır. İşsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesine yönelik yaklaşımlar bu açıdan çok önemli. Daha fazla işsizin işsizlik sigortasından yararlanmasının sağlanması ve tutarın artırılması fonun etkinliğini artırır. Buna göre işsizlik maaşı en fazla 16 bin 232 lira olacak. Konu ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de. İşte işsizlik maaşı zam oranları ve detayları...

Bu fondan 4/a’lılar yani eski adıyla SSK’lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara tabi çalışan kişiler, işsizlik sigortasına prim ödemek şartıyla kısmi süreli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir. Bu kişiler işsizlik sigortasına prim öderler ve kapsamdadırlar. İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için kapsamda olmak yetmez. Hem prim ödeme koşullarını hem de işten çıkış biçimi şartlarını yerine getirmek gerekir.



İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİN KAÇ GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMAK GEREKİYOR?



İşsizlik sigortasından yararlanmak için kapsamdaki kişilerin işten ayrılmadan önceki son üç yıl içerisinde, son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olması gerekir. Son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödememiş kişiler işsizlik parası alamaz. Diğer yandan son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma koşulu için de bazı istisnalar vardır.







SON 120 GÜN İÇERİSİNDE RAPOR ALMIŞ İŞÇİ PARASINI ALABİLİR Mİ?



İşsizlik parası almak için işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödenmeli. Bazı durumlarda çalışanın ay içerisinde eksik günü olur. Hasta olan ve rapor alan işçinin primi eksik yatar. Yine ücretsiz izin kullanan işçinin de priminde kesinti olur. Son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartında istirahat raporu alan, ücretsiz izin kullanan, gözaltına alındığı için eksik günü olan kişilerin eksik günleri dikkate alınmaz. Dolayısıyla, işten ayrılmadan önceki 120 gün içinde raporlu olan işçi son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı bakımından sorun yaşamaz.



EN FAZLA KAÇ AY SÜREYLE VERİLİYOR?



Son üç yıl içerisinde son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödeyen işçiler 6 ay işsizlik parası alabilirler. Son üç yıl içerisindeki primi 900 gün olanlar 8 ay, son üç yılın tamamında prim ödeyenler ise 10 ay işsizlik parası alabilir. İşsizlik sigortasından en uzun yararlanma süresi 10 ay. 10 ayın üzerinde bir yararlanma söz konusu değildir.



İŞSİZLİK PARASI NE KADAR?



İşsizlik sigortasından alınacak işsizlik parası, kişinin son dört aylık prime esas kazancının yani SGK’ya bildirildiği brüt ücretinin yüzde 40’ıdır. 2018 yılı için bir kişiye verilecek en düşük işsizlik parası 805.6 TL’dir. Asgari ücretten çalışan bir kişi işsiz kaldığında 805.6 TL işsizlik parası alır. Diğer yandan, işsizlik parasında üst sınır vardır.



Bir kişinin brüt ücreti ne kadar yüksek olursa olsun, alabileceği işsizlik parası asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. 2018 yılı için alınabilecek en yüksek işsizlik parası 1.611,8 TL’dir. Bu rakamın üzerinde işsizlik parası ödenmez.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ NE OLACAK?



İşsizlik parası almaya başlayan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Örneğin, 10 ay boyunca işsizlik parası alan kişi 10 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenen genel sağlık sigortası primleri sayesinde sağlık hizmeti alabilir. Diğer yandan, işsizlik parası alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları ile varsa geçimini sağladığı anne ve babası da bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.



İŞKUR’A BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR’a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür.



Dolayısıyla, işsiz kalan kişi İŞKUR’a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir. www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

2018 İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İşsizlik maaşını almak isteyen kişilerin en son çalıştığı işinde 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.



İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;



- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,



- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.



İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



Çalışma ve İş Kurumu tarafından teklif edilen bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden vatandaşkarın, işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların maaşı kesilir.







İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINIR?



İşsizlik maaşı alma sürenizi son 3 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay ve bin 80 gün sigortalı çalışanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.



İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.