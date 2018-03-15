İşsizlik oranları açıklandı TÜİK İşsizlik rakamları Aralık ayında nasıl?
İşsizlik oranları yüzde kaç oldu? TÜİK İşsizlik rakamları Aralık ayında nasıl? Vatandaşların merakla beklediği işsizlik rakamları açıklandı. Binlerce çalışan çalışmayan kişi işsizlik oranlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 10.4 oldu. İşsiz sayısı geçen sene Aralık ayına göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. Aralık ayında bir de tarihi zirve var. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı işsizlik oranı da yüzde 9.9 ile iniş gösterdi. İş gücü, aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 71,7, kadınlarda 1,3 puanlık artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.
İşsizlik oranları açıklandı TÜİK İşsizlik rakamları Aralık ayında nasıl? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 48 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 9,9 oldu. İşte ekonomiyi yakından takip edenlerin merak ettiği İşsizlik oranları açıklandı TÜİK İşsizlik rakamları Aralık ayında rakamları!
İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak gerçekleşti
İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.
Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,3 olarak gerçekleşti
Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 22,1 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 9,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 36 bin, sanayi sektöründe 44 bin, inşaat sektöründe 44 bin, hizmet sektöründe 13 bin kişi arttı.
İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ
İş gücü, aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 71,7, kadınlarda 1,3 puanlık artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.
Aralık 2017'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 oldu.
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