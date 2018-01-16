İşsizlikte ibre tek haneye döndü

İşsizlik oranı 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, işsizlik oranında ibrenin bu yıl için öngörülen tek haneye yöneldiğini gösterdi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalış ile yüzde 12.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.9 puanlık azalışla yüzde 19.3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1.4 puanlık artışla yüzde 47.6 olarak gerçekleşti. İşsizlik rakamlarını değerlendiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işsizlikte tek haneli rakamlara hızlı bir şekilde yaklaşıldığını belirterek, “Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması, ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu devam ettiğini göstermektedir” dedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise büyüme oranına paralel olarak yıl sonu itibarıyla işsizlik oranının tek haneli rakamlara düşeceğini tahmin ettiklerini, işsizliğin düşmeye başlamasının da ekonomi için olumlu olduğunu söyledi.