İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki yeşil alanların artırılması ve daha bol oksijenli bir şehir oluşturmak için ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.
Bu kapsamda; 2017 yılında İstanbul’a 179 bin 656 ağaç ve fidan dikildi. Ağaçlar, kent iklimine uygun olan ıhlamur, çınar, selvi, çitlembik, sığla, gürgen, lale ve akasya ağaçlarından seçildi.
Ayrıca park, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle 2017 yılında İstanbul’a 2 milyon 18 bin m2 yeşil alan kazandıran Büyükşehir, bu çalışmalar kapsamında 30 milyon lale dikimi yaparak, 73 milyon 255 bin mevsimlik çiçek ve 1 milyon 763 bin gül üretti.
Büyükşehir iştiraki Ağaç AŞ markası olan Bahçe Market ise 2017’de 20 bin 735 adet fidan satışı gerçekleştirildi.
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