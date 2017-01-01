İstanbul artık Avrupa’nın 4 mega şehrinden biri

Ticari gayrimenkul üzerine finansal ve profesyonel hizmetler veren, yatırım yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri sunan JLL Türkiye’nin Türkşye başkanı Avi Alkış’ı Patron Katı’na konuk aldık. Avi Alkış ile hem JLL Türkiye’nin kuruluş hikayesini ve kilometre taşlarını hem de sektörü konuştuk. JLL Türkiye’nin son yaptığı araştırma bir hayli ilgimi çekti. Özelikle son dönemlerde yaşanan terör olaylarına rağmen İstanbul dünyada mega şehirler arasında parmakla göstrerilir konuma yükselmiş. JLL Türkiye tarafından hazırlanan ‘Dünya Sahnesinde İstanbul’ başlıklı raporuna göre, İstanbul artık Avrupa’nın dört mega şehrinden biri. İstanbul, güvenilir bir finans merkezi olarak gelişim göstermesi, inovasyon ile ticarete ev sahipliği yapması ve altyapı iyileştirmeleriyle ‘Gelişen Dünya Şehirleri Ligi’nin son 5 yıl içinde en çok gelişme kaydeden şehri olmuş. Raporda İstanbul ile birlikte Londra, Moskova ve Paris yer alıyor. JLL Türkiye Başkanı Avi Alkış raporla ilgili şunları söyledi: “Dünya Sahnesinde İstanbul raporu, İstanbul’un artık dünya sahnesinin en güçlü oyuncularından biri haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Raporumuzda, ‘Arka planda yükselen jeopolitik risklere rağmen, dinamik ve artan başarılarıyla gelişen bir dünya şehri olarak nitelenen İstanbul, büyüyen tüketim ve güçlü demografik profil birleşimini, güçlü büyüme sağlayan, öncülüğünü finansal ve ticari hizmetler ile teknoloji sektörünün yaptığı bir ekonomi ile buluşturuyor…”

JLL Türkiye’nin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

JLL’nin dünyadaki hikayesi 1783 senesine dayanıyor, yani bugünden 2 asır öncesine. O yıllarda Londra’da bir müzayede dükkanı ile başlayan tarihimizin, yıllar içerisinde yaşanan satın –alma ve birleşmelerle beraber bugünkü şeklinin temelleri atılıyor. 1957 yılında dünyanın diğer şehirlerine açılmaya başlayan JLL, çok kısa zamanda New York, Hong Kong ve Tokyo dahil olmak üzere pek çok ülkede kendi ofisini kuruyor. Organik ve inorganik büyümesine yıllar içerisinde de devam eden JLL, ilk defa 2006 yılında Forbes’un En Güçlü 400 şirket listesinde yerini alıyor. JLL’nin Türkiye pazarına girişi ise, Kuveytli bir fonun Cevahir Alışveriş Merkezi’ni satın alma işlemi ile oluyor. Bu işlemi JLL yürütüyor ve bu işlemin sonucunda AVM’nin yönetimini de alan JLL, Türkiye operasyonlarına resmen başlamış oluyor. Bizim, 1997 yılında 3 kişi olarak kurmuş olduğum Alkaş Danışmanlık’ın yollarının JLL ile kesişmesi de bu yıllarda oluyor. Türkiye’ye 4 kişilik ana ekibiyle giriş yapan JLL, Türkiye’de perakende alanındaki gelişimini devam ettirmek için Alkaş Danışmanlık’ı 2007 yılında satın alıyor ve iki ofis birleşerek toplam 35 kişilik bir ekibi oluşturuyoruz. O gün 35 kişi ile başlayan hikâyemiz bugün 32 şehirde, 600’den fazla çalışanı ile 8 ana hizmet alanında ticari gayrimenkul hizmetleri sunan JLL Türkiye’ye dönüşüyor.

JLL Türkiye’nin büyüme sürecinden bahseder misiniz?

Bugüne kadar 70’i aşkın alışveriş merkezinde kiralama çalışması yürüttük. Bugün ise 32 farklı şehirde çalışmalarımızı yürütüyoruz. JLL Türkiye büyüdükçe, perakende dışı alanlardaki tecrübemiz de arttı. Bu sayede JLL Türkiye, her yıl ofis piyasasındaki işlemlerin yüzde 30’unu yapar hale geldi. Bunun yanı sıra 2015 ve 2016 yıllarına bakacak olur isek piyasadaki yatırım işlemlerinin büyük bir çoğunluğu yine bizim tarafımızdan yürütüldü. Ve yine benzer bir şekilde Proje Geliştirme Hizmetleri Birimimiz Türkiye’deki 97. Projesini tamamladı.

JLL Türkiye, 2017’de ne gibi yatırımlar yapmayı hedefliyor?

JLL Türkiye, 2017 yılında da insanlar için insanlarla çalışarak mekanlar yaratmaya devam edecek. 2017 yılında bu mekanların her zamankinden daha fazla ‘mutluluk üreten’ve ‘yaşatan mekanlar’ olmasını hedefliyoruz. Yatırımlarımızı bu alana yönelteceğiz. Biz 2 sene önce Avrupa’nın öncü iç mimari tasarım ve uygulama firması olan Tetris’i JLL bünyesine katmıştık. Tetris Türkiye operasyonuna da 2016 yılında başladı. Ortak çalışma alanları kurgulamak kapsamında 2017 yılında Tetris, yatırım yapacağımız alanlardan biri olacak.

Önümüzdeki yıl büyüme hedefiniz nedir?

2017 yılı için tüm olumsuzluklara rağmen, hedefimiz yüzde 20.22 büyümeyi öngörüyoruz.

2016, perakende sektörü için zor bir yıl oldu. 2017’de sektörü neler bekliyor?

2016 yılı sadece perakende sektörü için değil; tüm ülke ekonomisi için çok zor bir yıldı. Biz bu zorlu yılda, yine elimizden, gücümüzden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık.

JLL’nin Türkiye raporunu açar mısınız?

Ekonomik göstergeleri birçok küresel benzerinden güçlü konumda bulunan İstanbul dünyanın en önemli 20 ticaret merkezinden biri olarak niteleniyor ve güvenilir bir finansal merkez, inovasyon, ticaret ve altyapı geliştirmeleri için iyi bir ev sahibi olarak sınıfındaki diğer şehirlerden ayrışıyor. Son yıllarda en fazla gelişme gösteren şehirlerin başında geliyor. Bu araştırmaya göre Paris, Moskova ve Londra’dan sonra en büyük mega kent sıralamasında ilk 4 arasında yer alıyor…

Son yaşanan terör olayları raporu nasıl etkiledi?

Güvenlik konusundaki soru işaretlerine karşın, benzersiz kültürel kimliği ve sıra dışı enerjisi, İstanbul’un dünyanın ilk beş turist destinasyonu arasındaki konumunu destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Küresel bağlantıları hızla artan şehir, şu anda, dünyanın en hızlı büyüyen hava yolu taşımacılığı aktarma merkezi durumunda. Şehrin altyapısındaki gelişme, İstanbul’u dönüştürüyor ve ekonomik dinamizminde anahtar rol oynuyor.