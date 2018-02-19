İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: Metro projelerinde iptal yok, ek protokollerle daha hızlı devam edecek

Başkan Uysal, 2023 yılına kadar İstanbul'da 1000 kilometre uzunluğunda metro hedefleri olduğunu ve bu doğrultuda gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul'da metro inşaatlarımız 5-6 yıldan önce bitmiyor. Biz de metrolarımızın çok hızlı bitmesini istiyoruz. Şu anda burayı yapan firmamızdan biri, o iptal edilen 6 metro ihaleden bir tanesi olan Kirazlı-Halkalı bölümünü alan firmamız. Firmaları davet ettik ve 'Biz metro inşaatlarının çok hızlı şekilde bitirilmesini istiyoruz' dedik. Firmalar, 'Sözleşmelerimiz var. Zaten yapıyoruz' dediler. Bunun üzerine iptal yazısı gönderdik. Hepsi geldi. Ve bizden neler istediğimizi sordular. Biz de onlara, 'Zamanında bitmesini istiyoruz' dedik. Dünyada metrolar ortalama 3-4 yılda biterken bizde niye 7-8 yılda bitiyor. Biz niye hep üst limitlerde dolaşıyoruz?" sorusunu sorduk.

-İptal Edilen 6 Hattan 4'ü İle Ek Protokolle Devam Kararı Aldık-

Başkan Uysal yüklenici firmalardan kendilerine, “Kamulaştırmaların hızlı sonuçlanmaması ve Anıtlar Kurulu gibi kuruluşlardan gerekli izinlerin çok çabuk alınmaması nedeniyle geciktiği" yönünde gerekçeler sunduklarını ve bu gerekçeleri makul bulduklarını belirterek şöyle devam etti: “Kamulaştırma ve Anıtlar kurullarındaki izinler firmaların işi değil. Belediyelerin işi. Firmalara 'Belediye olarak biz işimizi yapalım, müteahhit firma olarak da siz işinizi yapın' dedik. Firma yetkilileri 'Bundan memnuniyet duyacaklarını söylediler'. Baktığımız zaman doğru bir şekilde iletişim kurulduğunda ve işler yapıldığında ve planlama olduğunda işler hızlandırılıyor. Onun için Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın inşaat kısmını zamanda bitirilirse 2018 yılının sonu 2019'un başında bitmiş olacak. Bunun taahhüdünü aldık ve ek protokol yapıyoruz. Şu anda devam eden Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Hattı'nda hızlı bitirme yine öncesinde açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye Hattı'ndan sonra Çekmeköy kısmının hızlı bitirilmesi konusunda anlaşmalara vardık. Yani iptal edilen 6 metro hattından 4 tanesiyle ek protokol yaparak devam kararı aldık. Diğer ikisiyle de yani Halkalı-Bahçeşehir Metro Hattı'nda bir güzergah değişikliğiyle yeni usule göre gelir getirici proje ile çalışması yapıyoruz. En az iki ay içerisinde şekillendireceğiz. Aynı şekilde Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda da yine küçük bir güzergah değişikliğiyle onu da yapımcı firmayla mutabık kalırsak aynı ihale üzerinden devam edeceğiz."

-Önceliğimiz Ulaşım-

İBB bütçesinde en büyük payın ulaşıma ayrıldığını ve İstanbul’da yaşayanların en büyük sorun olarak ‘İstanbul Trafiği’ni gördüklerini dile getiren Başkan Uysal, “Amacımız metro çalışmalarımızı daha da hızlandırıp bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmak” dedi.

"Yeni güzergahlarla ilgili 2018'in sonuna kadar en az üç hatta ihale yapılmasını planlıyoruz. Bütün ihalelerin yapılarak 2023 yılında İstanbul'da metro uzunluğunu 1000 kilometreye çıkarmayı istiyoruz. Tabii, daha önce yapılan planlar ve güzergahlarda değişiklikler olabilir. Ama öncesinde yapılan çalışmalarda İstanbul'da 1027 kilometre uzunluğundaki metro tamamlandığında şehir ulaşım sorunu çözülecek diye bir çalışma yapılmış. Yenilerle birlikte 1100 veya daha fazla da olabilir. Ama 2023 yılında İstanbul'u, dünyanın en uzun metro hattına sahip şehri konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Metro, İstanbul için çok önemli. Onun için ulaşım birinci önceliğimiz olmaya devam edecek."

Başkan Uysal ayrıca metroların görünmeyen kahramanları işçi ve teknik kadrolara da teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.