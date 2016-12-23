İstanbul Finans Merkezi hız kazanıyor

İFM Koordinasyon Kurulu önceki akşam toplandı. İlki gerçekleştirilen ve beş saat süren toplantıda İFM’nin fiziki ve yasal alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda alınan karar ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi›nde yer alan kuruluş ve bankaların yapacakları işlemlerin aylık periyotlarla izlenmesine karar verildi. İkinci toplantının ise önümüzdeki ay sonu yapılması bekleniyor.

TOKİ VE MALİYE’DEN SUNUM

Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında toplanarak İFM’nin fiziki ve yasal alt yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, merkezin inşası ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi. TOKİ Başkanlığı tarafından sunum yapıldı. Bu kapsamda, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde yer alan kuruluş ve bankaların yapacakları işlemlerin aylık periyotlarla izlenmesine karar verildi. Toplantıda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısı’nın hazırlanması için yapılan ön çalışmalar gözden geçirilerek konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından sunum yapıldı. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların yasal düzenleme ile ilgili çalışmalarını Ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak ikinci Koordinasyon Kurulu toplantısında sunuma hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı.

EKONOMİ YÖNETİMİ KATILDI

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Canikli’nin yanı sıra Hazine’den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş ile TOKİ Başkanı Ergün Turan ve ilgili Bakanlıkların yetkilileri katıldı.