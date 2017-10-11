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İstanbul için 10 jeotermal kaynak sahası ihalesi yapılacak

İstanbul'un Eyüp, Maltepe, Çatalca, Şile, Çekmeköy, Beykoz, Şişli ve Sarıyer ilçelerindeki 10 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek.

  • AA
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İstanbul'da 10 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.
 
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, İstanbul'un Eyüp, Maltepe, Çatalca, Şile, Çekmeköy, Beykoz, Şişli ve Sarıyer ilçelerindeki 10 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
 
Saha büyüklükleri bin 399 hektar ile 4 bin 880 hektar, muhammen bedelleri ise 31 bin 528 lira ile 98 bin 136 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 1 Kasım Çarşamba günü İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.

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