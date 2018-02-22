ForwardKeys: İstanbul Yeni Havalimanı Körfez pazarını etkilemeye başladı

İspanyol turizm danışmanlık firması ForwardKeys, kısa bir süre önce, yaklaşık 1,7 milyon rezervasyon işleminden yola çıkarak, devam eden üç aylık kış dönemi için trendleri değerlendirdi. Buna göre İstanbul üzerinden gerçekleşen transit uçuşlar önceki yıla göre yüzde 21 artarken, Dubai ve Doha aynı seviyede kaldı, Abu Dabi yüzde 14 geriledi.

Çalışmada, Dubai ve Abu Dabi’deki aktarma merkezlerinin şimdiden Türkiye’nin aktarmalı yolcular üzerindeki çekim etkisini hissetmeye başladığı belirtildi.

Körfez’in "üç büyüğünün" toplamda İstanbul’un dört katı transit gerçekleştirdiği ancak Hindistan, Çin ve Rusya gibi önemli transfer pazarlarının artık iki haneli rakamlara ulaşan yüksek oranlarda Boğaz’a doğru kaydığına vurgu yapılan çalışmada Avrupa ve ABD’deki kaynak pazarlarda da bu eğilimin gözlendiği hatırlatıldı.

Çalışmada ayrıca İsrail, Orta Doğu, İran ve Kuzey Hindistan yönündeki ABD ve Avrupa çıkışlı uçuşlar için talebin arttığı da vurgulandı.

ForwardKeys Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Jäger bu rakamların göreceli olduğunu belirterek, İstanbul’daki durumun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra piyasanın güçlü bir şekilde toparlanmasından, Doha’daki durumun ise Katar Emirliği’ne karşı olan Arap yaptırımlarının sonuçlarından kaynaklandığını aktardı. Çalışmada, operatör ve havayolu şirketlerinin benzeri görülmemiş bir lojistik projeyle karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulundu.

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş taşınma planına göre yolcu trafiğinin 48 saat içerisinde Atatürk Havalimanı’ndan, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yeni havalimanına naklinin konu edildiği çalışmada Atatürk Havalimanı'nın yolcu trafiğine kapatılacağı da belirtildi.

Açıklamada kargo hizmeti ve özel ulaşımın yeni havalimanındaki altyapının tamamlanıncaya kadar buradan yürütülmeye devam edileceği kaydedilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da taşınma işleminden etkilenmeyeceği görüşüne yer verildi.