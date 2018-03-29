İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor

Hizmete girdiğinde Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa’daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu.

29 Ekim'de hizmete açılması planlanan ve bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, dünya kamuoyunda ses getiren bir proje oldu.

Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa'dan da yakından takip ediliyor.

Alman medyasında İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’ne ilişkin en dikkati çekici yazılardan biri Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer almıştı. Gazete, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açıldığında Frankfurt Havalimanı’nın büyük ölçüde öneminin azalacağı yorumunda bulunmuştu.

Bu kapsamda bazı büyük havalimanlarının yeni tedbirler aldığı ya da tedbirlerini sıklaştırdığı görülüyor.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda kapasite artışı için çalışma başlatıldığı ve havalimanına üçüncü pistin inşa edilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Frankfurt Havalimanı da üçüncü bir terminali 2023 yılına kadar bünyesine katmayı hedefliyor. Ancak kısa bir süre önce 3. terminalin G bölümünün bitirilmesinin 3 yıl öne çekildiği ve 2020 yılında tamamlanacağı öne sürülmüştü.

“Terminal 3’ün G Bölümü, programın 3 yıl öncesinde gerçekleştiriliyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi Fraport’un Altyapı ve Terminal 3 Projesi Sözcüsü Christian Engel, 3. terminalin G bölümünün bitirilmesinin 3 yıl öne çekildiği iddiasını doğruladı.

Engel, H ve J bölümlerini kapsayan ve 14 milyon yolcu için kapasite sağlayacak şekilde tasarlanan Terminal 3'ün ilk inşaat aşamasının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, “Terminal 3'ün bu birinci bölümünün, yani bizim premium ürünümüzün açılması hala 2023 yılında planlanıyor.” ifadesini kullandı.

Fraport’un, yüksek yolcu artışına yanıt olarak düşük fiyatlı segmente odaklanan G bölümünün inşasını ise hızlandırmaya karar verdiğini bildiren Engel, “G Bölümü, yeni Terminal 3’ün yapımında ikinci aşama olarak öngörülmüştü ancak şimdi programın 3 yıl öncesinde gerçekleştiriliyor. Mevcut planlara dayanarak G bölümünün ilk inşaat aşaması 2020'de tamamlanacak.” diye konuştu.

Terminal 3'ün tüm genişleme projesinin, Frankfurt Havalimanı'nın önde gelen Avrupa merkezlerinden biri olarak konumunu korumak için stratejik bir karar olduğunu vurgulayan Engel, "G Bölümü’nün erken açılışı ise Frankfurt Havalimanı’ndaki yüksek yolcu artışına yönelik bir karardır.” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleriyle dikkati çekiyor.