İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 88.5’i tamamlandı

Türkiye'yi havacılık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri yapacak ve yılda 100 milyon kişinin kullanacağı İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatına ilişkin, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün gelinen noktada yüzde 88.5 ilerleme sağlanmış durumda. 29 Ekim’de inşallah birinci fazını açacağız” dedi. Arslan, AA Editör Masası’nda, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Arslan, “Havalimanının ismini inşallah 29 Ekim’de hep beraber göreceğiz. Elbetteki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım ile de istişare edip kararımızı vereceğiz. Onun dışındaki yöntemlerin polemik yarattığını geçmişte görmüştük” dedi.

ULAŞIMDA SIKINTI YOK

Arslan, birçok koridordan ve İstanbul’daki ana arterlerden İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlayacaklarına işaret ederek, şöyle devam etti: “Raylı toplu taşıma anlamında Gayrettepe’den 3. havalimanına şu an metro inşaatı devam ediyor.Yine İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Halkalı’ya Marmaray ile de entegre olacak metro sisteminin çalışmalarına başladık, inşaat sürüyor. Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelip Mahmutbey’e giden otoyolu, İstanbul Yeni Havalimanı açılıncaya kadar bitirmiş olacağız. Çatalca’ya kadar olan bağlantımızı sağlayacak D-20 devlet yolu 3 gidiş, 3 geliş şeklinde ağustos ayında bitmiş olacak.

7.5 MİLYON KAÇAK

Yine Hasdal bağlantısı, Gaziosmanpaşa bağlantısı, Mahmutbey bağlantısı, Arnavutköy bağlantısı dahil birçok yerden de TEM’e, E-5’e entegre koridorları açmış olacağız. Havalimanına ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşanmayacak.” Bakan Arslan, devletin sorumluluğundaki köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, “Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki bu anlamda cezai rakamlar da 900 milyon lira civarında. Önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, vatandaşımıza yönelik bu cezai müeyyideyi ortadan kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları” dedi. Bakan Arslan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin de siber saldırılar konusunda her türlü tedbirin alındığını da söyledi.

KANAL İSTANBUL’A BU YIL KAZMA VURACAĞIZ

Arslan, İstanbul’un içinden deniz geçen dünyanın tek kenti olduğunu ve şehri koruma sorumluluğuyla Kanal İstanbul Projesi için yola çıktıklarını söyleyerek, “Yılda 50 bin geminin geçtiği tehlikeye maruz kalan boğazın, bu tehlikesini en aza indirgememiz gerekiyor” dedi. Kanal İstanbul Projesi kapsamında gerekli sondajların yapıldığını, belli bir aşamaya gelindiğini anlatan Arslan, “Kanaldan geçebilecek gemi büyüklüklerine bağlı olarak simülasyon çalışmalarımız devam ediyor. 3-5 kişinin fikrine bağlı olarak hareket etmek gibi bir lüksümüz yok. İnşallah bu yıl içinde çalışmaları bitirip, süreci başlatmak ve kazmayı vurmak istiyoruz” dedi.