İstanbul’a 4 mega park 4 bin konut geliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, katıldığı AA Finans Masası’nda İstanbul için öngördükleri yeni projeleri anlattı. Ergün Turan, İstanbul’da Silivri, Kayabaşı, Hoşdere ve Tuzla bölgesinde yeni projeler yapacaklarını belirterek “Bu zor da olsa, biz kamu birimiyiz. Amacımız sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak. İstanbul’da da bu hedeften vazgeçmiş değiliz. Biz bu yıl içerisinde Silivri’de mart ayının ortalarında bin 400’e yakın konuta başlamış olacağız. Bu yıl içerisinde de kuralarını çekerek, seneye de teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

SİLİVRİ UYGUN OLACAK

Turan, Kayabaşı ve Hoşdere arasında bine yakın konuta bu yıl başlayacaklarını ve üretim aşamasında olan bine yakın konutu da satacaklarını dile getirerek, “Tuzla bölgesinde orta gelir ve dar gelir grubuna sosyal konut anlamında yapacağımız konutlar var. İstanbul’da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız. Silivri’deki konutlarımız daha uygun. Silivri’nin çok güzel bir yerinde. Şehir merkezine yaklaştıkça fiyatlar biraz daha yükselecektir. Geçen yıl arz ettiğimiz 2 bine yakın konuta 42 bin müracaat geldi. Demek ki makul fiyatlarla satıyoruz” bilgisini verdi. Turan “Güngören Tozkoparan’da 5 bin konutu kapsayacak, vatandaşların tamamını yerinde yaşatacak ve ülkedeki en büyük kentsel dönüşümlerinden biri olacak projenin hazırlığı yapıyoruz” dedi.

TOKİ’nin şu anda ilk defa büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiğini de aktaran Turan “Şu anda İstanbul Kayabaşı’nda, tamamlandığında toplam 2 milyon metrekare olacak bir park yapıyoruz. Şu an 350 bin metrekaresini ihale ettik. Örnek bir park olacak. Tesis, bina ağırlıklı değil, ağaçlarla, yürüyüş yollarıyla daha ekolojik bir park inşa ediliyor. İnşallah bu sonbahar aylarında da açmış olacağız. Bunların da artık büyük çaplılarını yönetmek istiyoruz. Bunları, TOKİ Park olarak isimlendirdik. Birincisini bu yıl içinde açmış olacağız” dedi.

ERDOĞAN’IN TALİMATI

Turan “Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla da görüşüyoruz. Çünkü bunlar bizim tek başına yapıp işleteceğimiz şeyler değil. Biz bunları Büyükşehir Belediyesi’ne vereceğiz. Pendik’te bir arazi satın aldık ve orada çalışmalar yapıyoruz. 300 bin metrekare kesintisiz bir koru alanı inşa ediyoruz. Denize bakan bir koru olacak. İçerisinde bir sosyal tesisin olacağı, diğer bütün alanın ağaçlar ve yürüyüş yollarıyla çevrili olacağı bir koru alanın bu yıl içinde inşa etmiş olacağız” diye konuştu. Turan, bu şekilde müjdeleyecekleri önemli 2-3 yer daha olduğunu belirterek, “İstanbul’da vatandaşlarımızın beklentisi olan, ‘TOKİ buralara ev yapmasa da şöyle yapsa’ diyece zın da talimatı olan yerler var. Onları çalışıyor. Çok ses getirecek yerler. Onları daha sonra duyuracağız. İstanbul’da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var” dedi.