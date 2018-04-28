İstanbul’a 50 yeni otel
Yılın ilk 3 ayında yüzde 30 doluluk artışı yaşayan İstanbul’da otel yatırımları hızlandı. Otel projelerini yakından takip eden Hotelya’nın Genel Müdürü Zümrüt Doyran “Halen 50 otelin yapımı devam ediyor” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Turizmde yaşanan gelişmeler otel yatırımlarına da yansımaya başladı. Yılın ilk 3 ayında yüzde 30 doluluk artışı yaşayan İstanbul’da yeni otel yatırımları hızlandı. Bugüne kadar dünya çapında 500’ün üzerinde otelin mobilyalarını üreten Hotelya’nın kurucu ortağı ve Genel Müdürü Zümrüt Doyran’ın verdiği bilgiye göre İstanbul’da halen 50 yeni otelin yapımı devam ediyor. Yeni otel yatırımlarının işlerine de yansıdığını anlatan Doyran, “Haziran ayı sonuna kadar doluyuz. Hotel piyasası canlandı. İstihdamda en az yüzde 15 artış hedefliyoruz” dedi.
“Ağırlıklı yurtdışına çalışıyoruz ama içeride de geçen yıla göre ciddi hareketlenme var” diyen Doyran, İstanbul’un yanı sıra halen Trabzon Radisson, İskenderun Hilton gibi otel yatırımlarına da ürün hazırladıklarını belirtti. Doyran, yurtdışında ise halen Bosna’da , Karadağ’da CLP Otel, Filipinler’de Grand Hyatt gibi otellerin iç mekanlarını yaptıklarını belirterek “Hedefimiz, dünyadaki tüm 5 yıldızlı otel projelerine ulaşmak” dedi.
27 ÜLKEYE İHRACAT
Rusya, Azerbaycan, İngiltere, Kazakistan, Fas, Filipinler, Malezya ve Srilanka’nın da aralarında bulunduğu toplam 27 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Doyran, bugüne dek aralarında Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Hyatt Regency, Fairmont gibi 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu 500’ün üzerinde projede yer aldıklarını anlattı. Ayrıca lüks konut projesi Yoo İstanbul’un da sabit mobilyalarında Hotelya’yı tercih ettiğini belirten Doyran Fairmont’un Türkiye’deki ilk oteli Fairmont Quasar İstanbul’a 2000’e yakın ürün ürettiklerini söyledi. Doyran “Hotelya olarak 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 büyüme kaydettik. Önümüzdeki dönemlerde sektöre katkı sağlayacak işlere imza atmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak” dedi.
TURİZM YATIRIMLARINA BÜYÜK DESTEK
ültür ve turizm koruma bölgelerine yönelik desteklere düzenleme geldi. Bakanlar Kurulu kararına göre bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip turizm yatırımlarına faiz ve vergi desteği getirildi. Sabit yatırım tutarı 100 milyon lira ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek. Yatırımlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacak, söz konusu destekler geri alınacak.
Tarihi bina otele dönüştü
İstanbul Beyoğlu bölgesindeki tarihi binalar otele dönüşüyor. Bu binalardan en son otele dönüşeni ise Lale Devri Kaptan-ı Deryası Kaymak Mustafa Paşa tarafından 1720’lerde yaptırılan Tarihi Çeşme Hamamı ve 1836-1842 yılları arasında La Banque de Constantinople olarak inşa edilen 180 yıllık bina oldu. 3 yıllık restorasyonun ardından tarihi bina Accor Hotels çatısı altında faaliyet gösteren MGallery otel koleksiyonuna katıldı. Bina The Galata İstanbul Hotel MGallery by Sofitel adıyla hizmet verecek.
Mobilyada tercih Türkiye
ZÜMRÜT DOYRAN “Otel mobilyaları, mobilya sektöründe çok önemli bir yere sahip. Devam eden projelerin bulunması ve yenilemeler, üretimin sürekliliğini sağlıyor. Özellikle yurtdışı projelerinde mobilya konusunda ülkemiz yoğun olarak tercih ediliyor. Ülkemizin konum olarak Asya ve Avrupa’ya yakınlığı tercih edilmemizi sağlarken, kalite, fiyat ve sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz de ülkemizin tercih edilir konuma gelmesine katkı sağlıyor” dedi. Doyran “Türkiye’nin yurtdışında kapladığı geniş alan içinde olmak firmamız açısından yurtiçi satışlarımıza da yansıyan artı bir değerdir. Yerli hammaddeyi kullanıp ihracat yapan sektörümüzün, ekonomiye sağladığı fayda yönünden birçok sektörün önünde olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
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