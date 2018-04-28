İstanbul’a 50 yeni otel

Turizmde yaşanan gelişmeler otel yatırımlarına da yansımaya başladı. Yılın ilk 3 ayında yüzde 30 doluluk artışı yaşayan İstanbul’da yeni otel yatırımları hızlandı. Bugüne kadar dünya çapında 500’ün üzerinde otelin mobilyalarını üreten Hotelya’nın kurucu ortağı ve Genel Müdürü Zümrüt Doyran’ın verdiği bilgiye göre İstanbul’da halen 50 yeni otelin yapımı devam ediyor. Yeni otel yatırımlarının işlerine de yansıdığını anlatan Doyran, “Haziran ayı sonuna kadar doluyuz. Hotel piyasası canlandı. İstihdamda en az yüzde 15 artış hedefliyoruz” dedi.

“Ağırlıklı yurtdışına çalışıyoruz ama içeride de geçen yıla göre ciddi hareketlenme var” diyen Doyran, İstanbul’un yanı sıra halen Trabzon Radisson, İskenderun Hilton gibi otel yatırımlarına da ürün hazırladıklarını belirtti. Doyran, yurtdışında ise halen Bosna’da , Karadağ’da CLP Otel, Filipinler’de Grand Hyatt gibi otellerin iç mekanlarını yaptıklarını belirterek “Hedefimiz, dünyadaki tüm 5 yıldızlı otel projelerine ulaşmak” dedi.

27 ÜLKEYE İHRACAT

Rusya, Azerbaycan, İngiltere, Kazakistan, Fas, Filipinler, Malezya ve Srilanka’nın da aralarında bulunduğu toplam 27 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Doyran, bugüne dek aralarında Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Hyatt Regency, Fairmont gibi 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu 500’ün üzerinde projede yer aldıklarını anlattı. Ayrıca lüks konut projesi Yoo İstanbul’un da sabit mobilyalarında Hotelya’yı tercih ettiğini belirten Doyran Fairmont’un Türkiye’deki ilk oteli Fairmont Quasar İstanbul’a 2000’e yakın ürün ürettiklerini söyledi. Doyran “Hotelya olarak 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 büyüme kaydettik. Önümüzdeki dönemlerde sektöre katkı sağlayacak işlere imza atmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak” dedi.