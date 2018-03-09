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İstanbul'a 70 km'lik yeni metro hattı geliyor

İBB, İstanbul’da 70 kilometrelik yeni metro hattı için düğmeye bastı. İstanbul genelini kapsayan 70 kilometrelik yeni hat 26 Mart’ta yapılacak olan ihale ile start alacak. Hattın güzergahının ne olacağının ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), İstanbul’da 70 kilometrelik yeni bir hat için düğmeye bastı.
 
PAZARTESİ İHALEYE ÇIKIYOR
 
İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İstanbul Geneli 70 kilometrelik raylı sistem hattının danışmanlık hizmeti işini 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00’da ihaleye çıkacak. Danışmanlık hizmeti işinin işe başlama tarihinden itibaren 500 günde tamamlanması planlanıyor.
 
İPTAL ETMİŞTİ
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş döneminde onaylanan 76,9 kilometrelik 6 hattın ihalesini iptal etmişti. İBB, 2017 yılı içinde ihaleleri yapılan Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ihalelerini Ocak ayının başında iptal ettiğini duyurmuştu.
 
70 KM'LİK YENİ HAT
 
Bunun ardından 60 kilometrelik yeni hattı Ocak’ta ihaleye çıkaran İBB, buna 70 kilometrelik yeni hattı daha ekledi. 26 Mart’ta yapılacak olan ihale ile start alacak olan 70 kilometrelik hattın güzergahının ne olacağının ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
 
(Habertürk)

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