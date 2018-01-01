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İstanbul’da fiyatlar yıllık % 9.33 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık 2017 fiyat indekslerini açıkladı.

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Buna göre İstanbul’da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9.33, toptan fiyatlar ise yüzde 12.77 arttı. İstanbul’da Aralık 2017’de ise perakende fiyatlar yüzde 0.65, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 artış kaydetti. Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 1.43, gıdada yüzde 1.42, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1.33, konutta yüzde 0,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0.13 arttı. Söz konusu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3.98, giyimde yüzde 0.11 azalırken, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi olmadı. Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19.79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.61 arttı.

 

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