İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Şubat 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,29 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,32 yükseldi.

İstanbul'da, şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0,67, toptan fiyatlar ise yüzde 0,91 arttı. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 9,02, toptan fiyatlarda yüzde 10,44 artış görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, şubatta bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,78, gıdada yüzde 1,32 ve ev eşyasında yüzde 1,09 arttı. Aynı dönemde perakende fiyatların, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,33, konutta yüzde 0,41 ve giyimde yüzde 0,37 gerilediği görüldü. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 11,71, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,09, madende yüzde 0,97, inşaat malzemelerinde yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,22, gıda maddelerinde de yüzde 0,16 gerilerken, mensucat grubunda fiyat hareketi gözlenmedi.