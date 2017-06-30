İstanbul'da %70’lik indirim bayramı

Bu yıl 7’incisi gerçekleşen İstanbul Shopping Fest (İSF), Kapalıçarşı›da mehter takımı ve 50’den fazla oyuncu ve dansçının yer aldığı gösterilerin sahnelendiği törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. İstanbul’u alışveriş bayramına çeviren organizasyon, 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Bu kapsamda markalar yüzde 70’e varan indirimler uygulayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, törende yaptığı konuşmada, festivalin İstanbul adına önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, Kapalıçarşı’nın dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden biri olduğunu, organizasyonun bu tarihi mekanda gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti.

TURİZME DE KATKISI VAR

İstanbul Shopping Fest’in hem İstanbul hem Türkiye’nin örnek projeler üretebilmesi adına önemli bir çalışma olarak niteleyen Baraçlı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem üst hem de alt yapı yatırımları olarak hakikaten İstanbul›u odak şehir haline getirme noktasında hareket ediyoruz. Akıllı şehirler de 21. yüzyılın artık lokomotifleri, İstanbul akıllı şehri olma noktasında büyük projelere imza atıyor. Bu tarz organizasyonları da sadece alışveriş değil turizm noktasında da destekliyoruz. Bu organizasyonun da hem İstanbul›a hem de dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

KAPALI ÇARŞI YENİLENİYOR

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise Kapalıçarşı’nın restorasyonu, güvenliği ve yeni bir bakışla Shopping Fest’e de yakışır bir hal alma yolunda ilerlediğini belirterek, şunları söyledi: “Fatih Belediyesine böyle bir kapsamlı çalışma başlattığı için teşekkür ediyorum. Çatı restorasyonunu da Valiliğimiz finanse etti, başkanımız takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi de alt yapıyla ilgili çalışmaların hem maddi ve hem de teknik anlamda sorumluluğunu üstlendi. Esnafımız da işbirliğinin en önemli parçası haline gelecek. Birlikte Kapalıçarşı’yı bir sonraki Shopping Fest’lerde arzulanan noktaya getirerek İstanbullular ve turistlerle paylaşacağız.”