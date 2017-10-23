İstanbul’dan Avrupa’ya hızlı tren müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “İstanbul’dan Avrupa’ya gidecek yani Halkalı, Kapıkule hızlı tren projesinin bu yıl ihalesine çıkıyoruz” dedi. Kahramanmaraş›taki Lojistik Merkezi›nin açılışında konuşan Arslan, Türkiye’nin ulaştırma alanında giderek büyüyen bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye’de de yeni hat çalışmaları süratle devam eden hızlı tren çalışmalarının Türkiye’den yurt dışına da uzanacağını ifade eden Arslan, “Yılda 138 kilometre demiryolu yapar hale gelmişiz. Avrupa’nın 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldik. Bu gurur hepimizin. Bununla da yetinmiyoruz. 5 bin kilometrelik hatta da çalışmamız devam ediyor. Yenilenme, elektrikli, sinyalli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2 bin 505 sinyalli hat miktarını 5 bin 462 kilometreye çıkaracağız” dedi.

HALKALI’DAN AVRUPA’YA

İstanbul-Avrupa hızlı tren hattıyla ilgili konuşan Arslan, şunları söyledi: “Kahramanmaraş, Mersin, Adana’ya hızlı demir yolu hattını bir başka ifadeyle İstanbul’dan Kahramanmaraş’a hızlı tren hattını da peş peşe etapları tamamlayarak kazandırmış olacağız. Avrupa’ya gidecek yani Halkalı, Kapıkule hızlı tren projesinin bu yıl ihalesine çıkıyoruz. İnşallah İstanbul’dan Avrupa’ya kadar gidebilir hale geleceğiz.”

LOJİSTİK MERKEZİ 8’E ULAŞTI

Kahramanmaraş’a 80 milyon TL yatırımla lojistik merkezi yatırımı yapıldığını die getiren Bakan Arslan, Kahramanmaraş’taki lojistik merkezi ile birlikte Türkiye’deki merkezlerini sayısının 8’e ulaştığını ifade etti. Arslan ayrıca Kahramanmaraş’taki tren yollarının da rehabilite edildiğini de söyledi.