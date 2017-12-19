İstanbul'dan geldi, her şeyi değiştirdi! 4 aile geçiniyor

İstanbul'da yaşayan Hakan Aydoğan (53), köyüne dönerek istiridye mantarı üretmeye karar verdi. Eşiyle birlikte İkizce ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'ne gelen Aydoğan, evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.

Hobi olarak başladığı istiridye mantarından gelir elde etmeye başlayan Aydoğan, bir süre sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ni duydu.

Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan gelini Sevgi Aydoğan'dan (22) yardım isteyen Hakan Aydoğan, Ordu'ya dönerek projeye başvurmasını istedi. Projeden yararlanabilmek için eşi Ahmetcan Aydoğan ve çocuklarıyla birlikte Ordu'ya dönen Sevgi Aydoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

İstiridye mantarı konusunda verilen kursa katılarak eğitim alan Aydoğan, eğitimin ardından 30 bin lira hibe desteğine hak kazandı.

Verilen devlet desteğiyle arazilerine 100 metrekarelik sera kuran Aydoğan, işletmesinde istiridye mantarı üretimine başladı.

İKİ KARDEŞ DAHA GURBETTEN DÖNDÜ

Gelinin sayesinde kurulan işletmeyle gelirini artıran baba Hakan Aydoğan, İstanbul'da yaşayan iki oğlunu da Ordu'ya dönerek kendilerine yardım etmelerini istedi.

Babalarının talebini değerlendiren iki oğul, ailelerini de alarak memleketlerine döndü. Böylece 4 aile istiridye mantarından elde ettikleri gelirle hem geçimlerini sağlamaya başladı, hem de sıla özlemlerine son vermiş oldu.

Sevgi Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşarken iki yıl önce Genç Çiftçi Projesi'ne başvurmak için Ordu'ya döndüklerini söyledi.

Kayınpederinin tavsiyesi üzerine istiridye mantarı üretmeye başladığını dile getiren Aydoğan, "Yaklaşık iki yıldan beri istiridye mantarı üretiyoruz ve çok mutluyuz. Bu proje sayesinde gurbetten memleketimize dönmüş olduk. Halimizden çok memnunuz. Haftanın belirli günleri pazara giderek satış yapıyoruz. Ayrıca internet üzerinden ve sipariş usulü de mantar satışı gerçekleştiriyoruz. Toplamda 4 aile gurbetten geri döndük. Allah'a çok şükür istiridye mantarından elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

Aydoğan, İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan gurbetçilerin böyle projelerden faydalanarak memleketlerine dönebileceklerini ifade etti.

İlerleyen süreçte sera sayısını artıracaklarını da anlatan Sevgi Aydoğan, kendilerine bu imkanı veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür etti.

Sevgi Aydoğan'ın eşi Ahmetcan Aydoğan ise İstanbul'dan önce kendilerinin döndüğünü daha sonra iki ağabeyinin Ordu'ya gelerek istiridye mantarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Şahin Aydoğan da artık gurbette sıla özlemi çekmediklerini belirterek, "Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Halimizden çok memnunuz." dedi.

Kardeşlerden Kartal Aydoğan da kendi işlerini yaptıkları için mutlu olduklarını ve imkanı olan herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

"GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN"

Öte yandan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Aydoğan ailesinin kurduğu işletmeyi ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Genç Çiftçi Projesi'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde 2017 yılında proje kapsamında 15 işletme kurulmuş durumda. Bu işletmelerimizin tamamında ise yaklaşık 60 ton üretim yapılmakta." dedi.

Çok küçük arazilerde üretilen istiridye mantarından yüksek gelir elde edildiğini vurgulayan Yılmaz, Ordu'daki iklim şartlarının da bu iş için uygun olduğunu aktardı.

Kemal Yılmaz, köylerden büyükşehirlere göç olduğunu, ancak bu gibi projelerle göçü tersine çevirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu tür projelerin mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dar alanda getirisi oldukça fazla olan istiridye mantarı yetiştiriciliği de bunlardan birisi. Bu tesisin kurulmasını sağlayan genç girişimci kardeşimiz ailesiyle birlikte yaklaşık 18 kişi İstanbul'dan köylerine dönüş yapmış durumdalar. Bu projeden şu anda 4 aile faydalanıyor. İnşallah genç çiftçilerimizin köylerine dönmesiyle birlikte tarımda sürdürülebilirliği de sağlamış olacağız. Bu projeyi büyük şehirlerde zor şartlarda bin bir güçlükle yaşamlarını sürdüren gençlerin tekrar doğup büyüdüğü köye dönmeleri ve sıla özlemlerine de son vermeleri açısından önemsiyoruz."