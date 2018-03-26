İstanbul’dan YHT ile 5.5 saatte Sivas

Hükümetin Yüksek Hızlı Tren (YHT) yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’u Yozgat ve Sivas ile 2019’da birbirine bağlayacak YHT hattı için dün önemli bir adım atıldı. Ankara-Sivas YHT Projesi’nin ilk ray serim töreni Yozgat Yerköy’de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.Projenin tamamlanmasıyla otomobille 9 saat süren İstanbul Sivas arasındaki yolculuk, YHT ile 5.5 saatte gerçekleşebilecek. İstanbul Yozgat arası da 4.5 satte alınacak. YHT’ye yatırımı hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Bakan Arslan “Bin 213 kilometre YHT yaptık. Türkiye’yi erişilebilir ulaşılabilir yaptık” dedi.

9 MİLYAR TL’LİK MALİYET

Projenin toplam uzunluğunun 405 kilometre olduğunu ifade eden Bakan Arslan, projede 45 tünel ve 216 alt-üst geçit olduğunu kaydetti. Proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu dile getiren Arslan, “Seyahat süreleri ise Ankara’dan Yozgat’a bir saat, Yozgat’tan Sivas’a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara’dan da İstanbul’a 2.5 saat olmak üzere 5.5 saatte Sivaslı, İstanbul’a gidebilecek. 4.5 saatte Yozgatlı İstanbul’a gidebilecek. Eskiden bunlar hayal edilmezdi. Yozgat’tan Ankara’ya biz 5 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat’tan İstanbul’a 4.5 saatte gidilecek” dedi.

4 BİN KİLOMETRE İNŞAAT

Bakan Arslan, 2002’den 2016’ya bin 805 kilometre demiryolu yapıldığını da dile getirerek, “İnşaatı devam eden demiryolu yaklaşık 4 bin kilometre. 3 bin 967 kilometrede çalışıyoruz. 4 yılda bitirecek olsak yılda ortalama bin kilometre yapmış olacağız” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Arslan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi’nin ray serim işlemini iş makinesine binerek beraber gerçekleştirdi.